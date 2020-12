"¡Me parece demencial!": Iker Jiménez estalla por la última (y polémica) decisión de Ayuso Ecoteuve.es 24/12/2020 - 13:29 0 Comentarios

El presentador, indignado con la Comunidad de Madrid por el concierto de Raphael

Iker Jiménez ha mostrado este miércoles ante las cámaras de Telecinco su gran enfado con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por una de sus últimas decisiones. La Comunidad de Madrid permitió el fin de semana pasado la celebración de dos conciertos consecutivos de Raphael, que llegaron a congregar a miles de personas en el Wizink Center de la capital.

Aunque los promotores del recital han asegurado que se cumplieron con todas las medidas de seguridad, la indignación de la población española fue mayúscula al permitirse un evento tan multitudinario en un momento tan delicado con la pandemia del coronavirus. Esta ha obligado a las autoridades a poner restricciones durante las inminentes fiestas de Navidad.

Lea también: "Borraría la Navidad": las dos durísimas medidas de los expertos de Iker Jiménez para evitar la tercera ola

Iker Jiménez explota por el concierto de Raphael en Madrid: "Es inaudito"

Este miércoles, Iker Jiménez ha puesto la polémica con el concierto de Raphael en la mesa de debate de Informe Covid, su nuevo programa en el prime time de Telecinco. "Hablando de caos y de cosas que se han hecho mal, que en un momento así, se haga un concierto como el de Raphael en Madrid... A mí personalmente me parece demencial meter a 5.000 personas en un recinto cerrado", empezó explotando el periodista.

Lea también: La profunda indignación de Iker Jiménez por lo que ha visto en plena calle: No hay nada que hacer

"Es inaudito y no le entiendo, sería el ejemplo de que el ser humano comete cosas que... ¿Cómo es posible? No lo entiendo, en una situación como la que está viviendo Europa... no lo entiendo. Es el ejemplo gráfico de ponerle las cosas fáciles al virus", criticó antes de que sus colaboradores calificaran lo ocurrido como "muy grave" y "esquizofrénico".