"¡Lo que me voy a reír en casa!": el aviso de Malú a Albert Rivera al descubrir a Toni Cantó en 'Mask Singer'

La investigadora alucinó al ver al excompañero de su pareja en Ciudadanos

Mask Singer coronó este miércoles a la Catrina Paz Vega como ganadora de la primera edición del concurso. El programa también desveló durante la final las identidades de Caniche (Genoveva Casanova) y Cuervo (Jorge Lorenzo). Sin embargo, el famoso que más sorprendió a los investigadores fue el que se escondía bajo la piel del Camaleón: Toni Cantó.

Los espectadores de Antena 3 confirmaron todas las sospechas con el político después de que el talent arruinara hace una semana la sorpresa con una pista gráfica que desveló más de la cuenta. En plató, el shock al ver al exdiputado de Ciudadanos bajo el Camaleón fue real e impactó a unos más que a otros.

Los apuros de Toni Cantó para mantener su secreto con Albert Rivera

El portavoz de la formación naranja causó un gran impacto en los cuatro 'jueces', especialmente en Malú, con la que guarda una estrecha relación. La cantante se ha quedado totalmente boquiabierta al ver a su amigo y excompañero de su pareja, Albert Rivera. Cantó, como el camaleón que interpretaba, cambió en 2015 los colores de UPyD por los de Ciudadanos para acabar entrando en las listas electorales del catalán.

"¡Lo que me voy a reír en casa!", gritó Malú, lanzando un camuflado guiño a su novio, con el que acabaría viendo desde su salón la gran final del concurso. La reacción de Malú llamó la atención del actor de 7 vidas. "Estuve hace unas semanas y no sabes lo que me costó no decirte lo que estaba haciendo", confesó el político antes de ser elogiado por todos los investigadores.