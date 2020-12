Cristina Pedroche podría dar las Campanadas de Antena 3 "en chándal": "Voy a ir muy cómoda" Ecoteuve.es 24/12/2020 - 10:48 0 Comentarios

La presentadora dio a Pablo Motos algunas pistas sobre su vestido

Cristina Pedroche se convirtió este miércoles en la última invitada del año de El Hormiguero. La presentadora visitó a Pablo Motos para contarle cómo lleva los preparativos para la gran cita que vivirá el próximo 31 de diciembre, cuando retransmita las Campanadas de Nochevieja junto a Alberto Chicote para Antena 3.

La vallecana llegó en coche hasta el plató y dejó al valenciano en shock al dejarse ver con un vestido imposible y "exclusivo", similar a los que suele portar en la última noche del año en la Puerta del Sol. Esto sirvió para que Pedroche dejara caer la primera pista de la noche sobre su atuendo para la esperada cita. "Esta vez será totalmente lo contrario", ha avanzado, asegurando que será mucho más cómodo.

Cristina Pedroche fue poco a poco dando algunas claves sobre el vestido que lucirá dentro de una semana. "Este año voy muy cómoda, quizá en chándal, quién sabe", dijo misteriosa la joven. Fue entonces cuando Motos destacó que su compañera ha conseguido 'robar' la tradición de las familias españolas de seguir este evento a través de Televisión Española.

Cristina Pedroche quiere dar "luz" con su vestido después de un 2020 "complicado para todos"

El presentador afirmó que hasta que llegó ella "la gente las veía con La 1". "No tenía ningún tipo de pretensión, solo quería entretener a la gente y poco a poco se fueron sumando. Es el mayor reconocimiento que puedo tener: el cariño de la gente", valoró la colaboradora de Zapeando.

Motos calificó esta gran expectación como el "efecto Pedroche", ya que engancha con cada uno de sus vestidos. "Para bien o para mal a todo el mundo le genera algo. Nunca leo los comentarios tras las Campanadas. Vivo mi vida y ya está. Si dijeran que llevo algo bonito y elegante no sería yo, no sé pasar desapercibida", confesó.

Pedroche dio más detalles sobre su vestido con el que espera dar "luz, brillo y esperanza" a los españoles después de un 2020 "complicado para todos". "Lo contrario a lo que llevo hoy. Esto es precioso, súper bonito, como mi vestido oficial pero no es tan cómodo como el que voy a llevar", comentó. "No es ajustado, me puedo sentar con él, puedo hacer pis con él y si estuviera comiendo lo que quiera los próximos 8 días entraría en él", dijo entre risas.