Antonio David estalla contra Jorge Javier Vázquez tras sus críticas: "Igual hay más gente que no te traga a ti"

El colaborador de Telecinco responde muy dolido al presentador de Mediaset

Jorge Javier Vázquez ha puesto a Antonio David Flores en el centro de todas sus críticas tras la traición que el guardia civil hizo a José Antonio Canales. El presentador de Sálvame, que se ha ganado un nuevo enemigo tras su brutal bronca en directo con Paz Padilla, ha dedicado unas líneas al colaborador en el blog de la famosa revista para la que escribe y andaluz ha tenido la oportunidad de responderle desde el plató de Telecinco.

"Él piensa que yo no lo trago, pero no es verdad. De hecho, él piensa que hay mucha gente no lo traga, lo cual debe ser cierto. Pero pertenece a ese grupo de personas que ve enemigos donde no los hay. Y si no se los inventa, porque a él le viene muy bien echarle las culpas a alguien. Antonio David es una persona poco responsable con su existencia, cree que las cosas malas que le han pasado en la vida son por culpa de la mala fortuna o de que Júpiter está sobrevolando Saturno. Jamás reconocerá que es responsable de algunas de sus hostias más vitales y más sonadas", empieza escribiendo el catalán.

Jorge Javier continúa su texto asegurando que Flores es incapaz de decir "de corazón" que se ha equivocado: "Tampoco aguanto que cuando ve que la mierda empieza a salpicarle, aplique la teoría del ventilador. Mierda para todos y no hay cristiano que salga indemne por alguna tropelía que él y solo él ha cometido. Es muy permisivo con los errores propios y durísimo con los ajenos. Ve a alguien pillado en falta y en vez de apiadarse, apunta la falta cometida para restregársela cuando le viene bien", prosigue.

A pesar de todo, el periodista asegura que Antonio David Flores le cae bien: "Todos los embaucadores tienen su punto. Es malón, tiene olfato televisivo y la suficiente desvergüenza como para soltar auténticos misiles sin casi despeinarse. Entiendo que él, como yo, hemos sufrido el 'síndrome del impostor", señala.

"Ninguno de los dos entiende que la vida nos haya regalado la posibilidad de ganarnos el sueldo en televisión y siempre estamos pensando que, de un momento a otro, aparecerá alguien que nos desenmascarará y nos enviará de vuelta a nuestra casa. Esa inquietud genera miedo y repercute en el carácter. Entiendo que Antonio David, después de tantos años de ostracismo, debe estar sufriéndolo en todo su apogeo", reflexiona con dureza el presentador.

El golpe bajo Antonio David a Jorge Javier en un guiño a Paz Padilla: "Está muy arriba y piensa que no va a caer nunca"

Tras escuchar lo que dijo de él Jorge Javier, Antonio David se ha mostrado muy dolido y no ha dudado en devolverle los golpes en el plató de Sálvame. "Veo completamente injusto este artículo hacia mí e igual debería haberse preocupado en conocerme un poquito más, que no lo ha hecho, y valorarme un poco más profesionalmente, que tampoco lo ha hecho. A partir de ahí, las opiniones son respetables, pero igual tiene que aceptar que uno no esté de acuerdo en lo que escribe", empezó valorando el tertuliano.

"Él dice que hay mucha gente que no me traga. Si nos comparamos y nos ponemos los dos en una balanza, podría ser que haya mucha más gente que no lo traga a él que a mí", atizó enfadado el ex de Rocío Carrasco. "Yo soy responsable de mis actos, siempre lo he sido y siempre he dado la cara. Nunca he culpado a nadie de mis actos, son míos y yo soy responsable de ellos", ha defendido.

"Que no cree que mi perdón haya sido de corazón, me parece bien. Yo tampoco creo que él tampoco haya pedido disculpas a la familia Campos, tampoco lo creo. ¿Olfato televisivo? Igual sí, lo comparto. Él es presentador y yo le estoy contestando con la mayor vergüenza y educación posible", dijo en un dardo al catalán por su conflicto con María Teresa y Terelu. "¿Embaucador? Bueno... igual compartimos los dos el objetivo", continuó.

"¿Síndrome del impostor? Tengo pocos síndromes, sinceramente. Igual él tiene el síndrome de estar demasiado arriba y pensar que no vamos a caer nunca. Yo he caído...", declaró en un claro guiño a Paz Padilla por las disputa que tuvieron el día anterior. "Qué morro tienes", le soltó enseguida Lydia Lozano. "Es acojonante...", se quejó María Patiño antes de que ambas criticaran el oportunismo de su compañero.