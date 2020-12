"¡Sois unos asquerosos!": Kiko Hernández pierde los nervios y explota como nunca en mitad de 'Sálvame' Ecoteuve.es 23/12/2020 - 18:25 0 Comentarios

El colaborador de Telecinco estalla por la fiesta ilegal de la hija de Guti

Kiko Hernández ha estallado como nunca en mitad de Sálvame por una de las mayores polémicas que se han desatado en los últimos días en nuestro país. El colaborador se ha mostrado muy indignado y ha dicho todo lo que pensaba delante de las cámaras de Telecinco.

El espacio de Mediaset volvió a dar más detalles sobre la fiesta ilegal que organizó Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, para celebrar su 20 cumpleaños. La joven organizó una celebración multitudinaria en la que no se respetaron ninguna de las medidas de seguridad ante el coronavirus: mucha gente junta, sin mascarilla, fumando y riéndose del resto de la población. "Me encantan las plandemias", llegó a decir uno de los asistentes al evento en sus redes sociales.

Tras ver un reportaje sobre lo ocurrido, Kiko Hernández no se mordió la lengua y explotó contra la joven y el resto de sus amigos. "Dice la hija de Guti y Arantxa que perdón y que somos humanos. No, no pidas perdón. A lo mejor dentro de 15 días una abuela o abuelo, una madre o un padre de alguno de los que estaban ahí muere. Pídele perdón, a ver si te perdona", empezó reprochándole el colaborador.

Kiko Hernández explota contra la hija de Guti: "Con un perdón no se soluciona una vida"

"Con un perdón no se soluciona una vida. Ya está bien de decir que he metido la pata. Puedes meter la pata si no se lleva por delante a alguien, si se lo lleva eres una insensata", insistió con dureza el colaborador de Telecinco. "Este virus es mortal, estáis regalándole un 40% de mortalidad a una señora o un señor que está intentando protegerse en su casa con mascarillas y gel hidroalcohólico. Estamos a un paso de las vacunas, tú crees que es normal que se mueran justo antes de la Nochebuena. Me sale de todo", reconoció el colaborador, a punto de perder los nervios en directo.

"Pero es que sois unos payasos, unos irresponsables y unos asquerosos. Lo que tendría que hacer el Gobierno es poner multas gordas, se acabaron ya las tonterías. Estamos los medios de comunicación denunciando, pero ¿denunciando el qué? Si tenía que ser la Policía la que lo hiciera con una multa de 100.000 euros. Payasos, idiotas, irresponsables", sentenció indignado el tertuliano, recordando que unas 50.000 personas han muerto a causa de la pandemia.