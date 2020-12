"¿Pero cómo es tan gilipollas?": el insulto a Juan Carlos Rivero que se coló en pleno 'Estudio Estadio' de TVE Ecoteuve.es 23/12/2020 - 17:09 0 Comentarios

El presentador, insultado por uno de los espectadores de la cadena pública

TVE emitió este martes una entrega especial de Estudio Estadio con motivo de la jornada adelantada de Liga que se está celebrando antes de la Navidad. Durante el programa, los espectadores de la cadena pública se llevaron una gran sorpresa tras un fallo que dejó paralizados a Juan Carlos Rivero y sus colaboradores.

En un momento dado, el presentador dio paso a Fernando Ramos para que realizara, como en cada entrega, la sección en la que recopila anécdotas divertidas de lo que sucede, en el plano extradeportivo, en los diferentes partidos de la competición. En su sección, el andaluz traslada también a Rivero y los tertulianos algunas de las quejas y comentarios que envían, a través de audios de WhatsApp, los seguidores del programa.

Fue entonces cuando se produjo el accidente. Tras escuchar varias críticas a diferentes rostros de la tertulia por una supuesta falta de imparcialidad, se pudo escuchar a un oyente dirigiendo fuertes insultos hacia el presentador. "¿Pero cómo es tan gilipollas el Rivero? Manda cojones, cada día más gilipollas", se pudo escuchar perfectamente en plató mientras Fernando Ramos comenzaba a gritar, pidiendo a la realización que se paralizara la reproducción del audio.

El enfado de Juan Carlos Rivero: "¿Eso qué era? ¿Una gracia?"

"No, no, no, no, ese no es, ese no es. Lo quitamos compañeros, lo quitamos compañeros", dijo muy agobiado Ramos, indicando que "evidentemente, era el siguiente WhatsApp". "¿Eso qué era? ¿Una gracia? No era una gracia, ¿verdad?", dijo visiblemente enfadado el presentador, dudando de si se trataba de una broma por parte del programa.

"No hombre no, no era una gracia", aclaró enseguida Fernando Ramos. "Muy simpático el señor espectador, cualquier día le invitamos a que venga aquí. Ahora, hemos tardado 10 segundos a uno insultando aquí a diestro y siniestro", dijo cabreado el periodista de la televisión pública.