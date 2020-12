La pillada a María Llapart en 'Al Rojo Vivo': su desliz con la mascarilla que cazaron las cámaras de La Sexta Ecoteuve.es 23/12/2020 - 13:18 0 Comentarios

La presentadora sustituta de Antonio García Ferreras reaccionó con naturalidad

María Llapart protagonizó este miércoles uno de los momentos más divertidos de la mañana en La Sexta. A la periodista burgalesa le ha tocado durante estos días sustituir a Antonio García Ferreras, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones de Navidad tras uno de los años más frenéticos de nuestra historia reciente.

La presentadora ha sido víctima de una cómica pillada cuando Al Rojo Vivo ha retomado su emisión tras uno de los cortes publicitarios. Enseguida, Llapart ha sido consciente de lo que estaba pasando y ha reaccionado, con humor, de la forma más profesional.

El desliz de María Llapart con su mascarilla que provocó las risas de los tertulianos de Al Rojo Vivo

Al recuperar la conexión con el plató de La Sexta, los espectadores pudieron ver a los tertulianos junto a la presentadora, todos sentados en la mesa del programa. Sin embargo, María Llapart no fue consciente de que aún llevaba la mascarilla puesta, probablemente al haber tenido que moverse durante la pausa.

"Doce y cuarto. Me van a perdonar ustedes, pero me acabo de dar cuenta de que llevo la mascarilla. Así que, con toda naturalidad, me la quito. No me había dado cuenta", explicó la periodista, provocando las risas de algunos de sus colaboradores. Enseguida, la presentadora retomó el transcurso habitual del programa para informar de las nuevas restricciones que se han impuesto en Cataluña para frenar el avance del coronavirus.