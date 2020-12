El impecable corte de Jordi Cruz a un niño por humillar a Henar en 'Masterchef Junior' Ecoteuve.es 23/12/2020 - 9:47 0 Comentarios

Si hay una concursante que tiene el cariño de la audiencia de Masterchef Junior, esa es Henar. La joven triunfa en las redes sociales con todas las frases que pronuncia en el programa de La 1, cuya segunda entrega se emitió este martes.

Al comienzo de la noche, Henar se ganó el corazón de todos cuando dijo que "a veces me he identificado con el Patito Feo". "Creo que cuando crezca, se darán cuenta de lo que se han perdido", dijo la concursante, muy aplaudida en Twitter.

Más tarde, la pequeña tuvo que soportar un momento duro cuando fue humillada por uno de sus compañeros. "Cuando llegaste al programa te presentaste como experta en el amor y ahora te defines como rompecorazones", comentó Samantha Vallejo Nájera. "Porque ya he rechazado a algunos. Me rechazan y yo he rechazado".

Lea también: Dónde ver en Internet los programas de 'Masterchef Junior'

Jordi Cruz defiende a Henar ante Javier: "Tienes que aprender a respetar a los demás"

En ese momento, Javier, uno de los concursantes dijo en alto: "Porque eres muy fea". El resto le abroncaron y Jordi Cruz reaccionó rápido con una perfecta reprimenda. "Tienes que aprender a respetar a los demás. A mí me parece excepcional Henar. Tiene una belleza interior y exterior maravillosas, ¿te has enterado?".

El juez continuó más tarde en la misma línea. "Es muy feo lo que has hecho, gratuitamente. Si no tienes nada bueno que decir es mejor estar callado", zanjó el prestigioso chef, unas palabras que Henar agradeció.