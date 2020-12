Paz Padilla y Jorge Javier, a 'tortas' en 'Sálvame': ella se queja de su "ego" y él la acusa de vender "filosofía barata" Ecoteuve.es 22/12/2020 - 20:25 3 Comentarios

Los presentadores de Telecinco se enzarzan en una inesperada bronca

Los espectadores de Telecinco se han llevado este martes una agria sorpresa al ver el momento de gran tensión que han protagonizado Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Los presentadores de Mediaset se han dedicado en directo una sucesión de 'puñales' con los que han dejado entrever que su relación no es tan buena como pensábamos.

Todo sucedió cuando Paz Padilla, presentadora de Sálvame de este martes, conectó con los pasillos de Telecinco, donde se encontraba Antonio David Flores, dispuesto a escribir la pregunta que lanzará a Jorge Javier en el polígrafo que protagonizará el próximo sábado en el Deluxe.

Mientras Kiko Hernández hablaba con el exguardia civil, Jorge Javier apareció por sorpresa, ya que se encontraba en Telecinco para grabar el debate final de La Casa Fuerte 2 que la cadena emitirá el próximo domingo. Allí, el catalán advirtió a Flores que debía prepararse porque le había puesto "a caldo" en el blog que escribe para una conocida revista.

Después de ver que Antonio David quería preguntarle a Jorge Javier si estaba dispuesto a dejar la televisión por el teatro, Paz Padilla alentó al colaborador a que fuera más duro con su compañero. "Te ha puesto fino en la revista, aprovecha y hazle la pregunta que quieres hacerle", aseguró la gaditana antes de que Jorge Javier recomendara también a Terelu comprar la publicación porque hacia ella había dirigido otras críticas.

Jorge Javier acusa a Paz Padilla de vender "filosofía barata"

Fue entonces cuando se desató un cruce de dardos entre los presentadores. "¿A Terelu por qué?", preguntó Padilla. "No lo sé, pero que no se lo pierda mañana", avanzó Jorge Javier. "El día que te toque a ti Jorge... ay, el día que te toque", empezó a dejar caer la conductora del programa de Telecinco. "Lo estoy deseando, porque contraatacaré", advirtió Vázquez entre risas.

"Todo lo que sube baja", añadió Paz Padilla en un intercambio de golpes cada vez más tenso. "Pero si eso es una cosa muy antigua. Pero mira, yo es que estoy tan alto, que estoy cansado de estar en la soledad de la cima", bromeó con ironía Jorge Javier. "Pues cuanto más arriba estás, más notas el viento. Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que encontrarás cuando vayas bajando", insistió la andaluza.

"Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿eh?", empezó a ponerse serio el 'dueño del cortijo'. "A mí esa filosofía barata no...", se quejó. "Barata no es. Tú le vas dando a Terelu, a la otra, a la otra... y algún día te la darán a ti", dijo la humorista en defensa de la hija de María Teresa Campos. "No conozco a nadie que se haya mantenido arriba eternamente", afirmó Paz mientras Jorge contestaba con un sonoro "yo". "¿Yo? Por tu ego...", atizaba la cómica.

Paz Padilla, en guerra contra Jorge Javier ¿en defensa de Terelu?

"Paz, de los egos y de todo. Tú estás metida en una historia que... Mira, con los años que llevamos aquí dando la matraca, lo normal es que un día nos digan que no vengamos más. Y tendremos que dar las gracias por habernos aguantado tantos años", reflexionó Jorge Javier.

"El problema no es que te digan que no vengas más, sino que encima te darán una patada. Es así. Si pensamos que estamos siempre arriba y que somos fantásticos...", se quejó Padilla. "Eso es filosofía de libros baratos. Yo tengo unos pensamientos mucho más profundos", contestó el catalán en un zasca a su compañera, que está a punto de sacar un libro con el que pretende ayudar a la gente a superar la pérdida de sus seres queridos.