El secreto mejor guardado de Chelo García Cortés: se derrumba en 'Sálvame' tras la muerte de su hermana Ecoteuve.es 22/12/2020 - 19:30 0 Comentarios

La colaboradora no había contado nada sobre el trágico suceso que ha sufrido

Sálvame ha propuesto este martes a sus colaboradores un divertido juego en el que debían destacar la mejor faceta de todos y cada uno de sus compañeros. A Chelo García Cortés le tocó hablar de Mila Ximénez y esta destacó la gran honestidad de la sevillana. La andaluza le devolvió el piropo alabando su absoluta falta de rencor.

Las tertulianas protagonizaron un momento de lo más emotivo después de que Mila Ximénez se emocionase en directo por algo que le ha ocurrido recientemente a Chelo y que había mantenido en secreto... hasta hoy. "¿Qué te pasa Chelo? ¿Por qué estás vulnerable?", le preguntó Paz Padilla antes de que la periodista se abriese en canal.

"Murió alguien muy importante para mí, no éramos hijas de los mismos padres, pero era mi hermana", confesó García Cortés, que desveló que se llamaba María Jesús, aunque ella la llamaba Susi. Del mismo modo, la definió como "un ser maravilloso, valiente y fuerte".

El alegato de Chelo tras la muerte de su hermana

Chelo García Cortés se mostró agradecida de haberse podido despedir de ella: "La visita de mi hermana me demostró que la vida es otra cosa, lo material en esta vida no sirve para nada, hoy puedes tener dinero y mañana no, pero lo importante es tener a gente a tu lado que te quiera", dijo antes de obtener el beneplácito de Paz Padillo, que alabó sus palabras.

"Y que te vengan a decir hasta pronto, hermana...", concluyó Chelo, que no pudo continuar con sus palabras al derrumbarse ante las cámaras de su programa. Finalmente, la colaboradora dio las gracias a sus jefes y a sus compañeros por haberla respetado y no dar la noticia.