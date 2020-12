Desvelan el pastizal que cobrará Isa Pantoja por hablar de la guerra de su madre con Kiko Rivera Ecoteuve.es 22/12/2020 - 18:29 0 Comentarios

La hija de la tonadillera se mojará sobre el conflicto con Isabel Pantoja

La guerra desatada entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha ganado ahora un nuevo activo con la salida de Isa Pantoja de La Casa Fuerte, reality de Telecinco en el que estaba aislada cuando el DJ se sentó con Jorge Javier para despellejar a su madre por la famosa herencia de Cantora.

La joven, que fue expulsada del programa hace una semana, ha podido salir al exterior y empezar a mover ficha en el conflicto que mantienen su madre y su hermano. De la misma manera, Chabelita ha decidido comenzar a rentabilizar la polémica y ya ha concedido una primera entrevista en la que se moja sobre este asunto.

Lea también: 'La casa fuerte': Isa descoloca a Jorge Javier con la última confesión sobre Isabel Pantoja

El Programa de Ana Rosa ha sido el encargado de desvelar este martes que Isa Pantoja saldrá esta semana en una conocida revista dando su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en su casa. Además, algunos colaboradores han informado del pastizal que se embolsará por dar tan esperadas declaraciones.

Chabelita cobrará más de 30.000 euros por hablar de la guerra ente Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Alessandro Lequio ha sido el encargado de contar ante las cámaras de Telecinco el caché que ingresará Isa Pantoja por la entrevista. "Ha cobrado un pastón, estamos hablando de unos 30.000 euros", aseguró el italiano, mientras Beatriz Cortázar, presente en la tertulia, le hacía saber que, según sus informaciones, se había quedado corto. ¡Más!", exclamó.

Lea también: Isa Pantoja y Asraf se enfrentan a Efrén tras ser expulsados de 'La Casa Fuerte': "Igual tomo acciones legales"

"Mañana Isa Pantoja va a dar una exclusiva en una revista, vamos a tener muchas claves y por qué no ha ido a Cantora", dijo la periodista, mientras se daban más detalles sobre lo que va a contar la joven. "Me dicen que Isabel no quiere coger el teléfono a su hija porque está molesta por lo que ha dicho Asraf, por lo que Isabel hace saber a las personas que le rodean, que no va a permitir que él hable así de la familia", ha añadido Pepe del Real.