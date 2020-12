Paz Padilla, rotunda: "¿Este año ha sido muy duro? ¿Quieres el mío?" Ecoteuve.es 16:25 - 22/12/2020 0 Comentarios

La presentadora reflexiona sobre 2020, tras perder a su madre y a su marido

Lanza una mirada optimista: "La vida continúa por muy fuertes que sean los golpes"

"¡La Navidad es tan bonita!", reflexionó Paz Padilla este lunes en Sálvame. "La gente pensará que 'la Padilla' estará destrozada y no levanta cabeza, pero yo creo que tenemos que estar por encima de eso, con ganas de superar la adversidad y pensar que la vida va a continuar por muy fuertes que sean los golpes".

"Lo importante es estar aquí, que tengamos ganas de ser felices, habrá momentos para todo", insistió una optimista Paz Padilla, que durante este 2020 perdió a su madre y también a su marido.

"Este año ha sido muy duro para todos pero para ti más", dijo Belén Esteban a Paz, que trató de lanzar otro mensaje positivo. "A mí cuando me dicen que el año ha sido muy duro les digo: ¿Quieres el mío?", comentó la presentadora. "Un jefe me ha dicho: 'A ver si podemos olvidar este año'. Y le he respondido: 'Yo no lo voy a olvidar nunca'. Ni quiero olvidarlo. Hay que aprender de todo".

Lea también: ¿Por qué lleva Paz Padilla el dedo vendado en 'Sálvame'?

Paz Padilla: "¿Tú crees que mi vida va a ser diferente el 1 de enero?"

Los colaboradores de Sálvame le preguntaron si iba a ser importante para ella cambiar de año. "Yo no lo veo como un año horrible, cuando la vida golpea, no sabe qué año es", reflexionó. "¿Tú crees que mi vida va a ser diferente el 1 de enero? Va a ser igual. Cuanto antes aprenda a vivir feliz, mejor", dijo la humorista. "Mi marido está presente en mi vida todos los días, desde que me levanto", explicó Paz Padilla, que está preparando un libro sobre su experiencia. "Este año he aprendido a lo que venimos aquí, la lección más importante de la vida, a amar".

Lea también: Kiko Matamoros hace llorar a Paz Padilla tras una confesión sobre su relación