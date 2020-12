Joaquín Prat tiene muy claro lo que piensa sobre el polémico concierto de Raphael Ecoteuve.es 22/12/2020 - 15:41 0 Comentarios

El cantante dio un recital en el Wizink Center de Madrid que reunió a 4.300 personas

El concierto que Raphael ha dado en Madrid estos días sigue generando reacciones. La polémica por el evento, que reunió a 4.300 espectadores, no cesa y Joaquín Prat ha dado su opinión en el programa que presenta en Cuatro.

Los organizadores alegan que se cumplieron todas las medidas de seguridad, pero Prat criticó que no se pueda cenar con más de seis personas y sí se permita organizar este tipo de conciertos.

"Algunos pensarán: ¿No puedo ir a ver a mi equipo de fútbol en un estadio abierto? Y es que no es lo que sucede dentro, es lo que pasa antes de entrar y cuando uno sale", apuntó el presentador de Cuatro al día.

Joaquín Prat, sobre el concierto de Raphael: "No lo entendemos"

En esta misma línea se pronunciaron el resto de colaboradores y todos apuntaban que no se trataba de criticar ni a Raphael ni a los organizadores, que sí cumplieron las normas (aforo del 30% y mascarillas para los asistentes) para un evento que fue autorizado por las autoridades.

"El problema es el doble mensaje incongruente. ¿Seis personas en la cena de Nochevieja? y 4.300 en un concierto. No lo entendemos me dé usted la explicación que me dé. No lo entendemos", dijo muy claro Joaquín Prat. "Parecen imágenes de archivo".

