Patricia Pardo confiesa su superstición con la Lotería de Navidad y lanza un dardo a Mayka Navarro: "No me lo puedo creer"

La presentadora se lleva una gran sorpresa en Telecinco durante el sorteo

El Programa de Ana Rosa he hecho este martes una amplia cobertura al tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Pasados unos minutos de las 12 del mediodía, Unai y Alexander han cantado el esperado Gordo, que recayó en el número 72.897.

El premio estuvo muy repartido y una reportera de Mediaset se desplazó hasta Doña Manolita, una de las administraciones que repartió parte de los décimos galardonados, donde protagonizó uno de los momentazos de la mañana al romper a llorar en directo superada por la emoción.

Otro de los momentos más destacados de la mañana llegó cuando Patricia Pardo conectó con un reportero, que acudió a un puesto de lotería donde había tocado un quinto premio. Durante la conexión, la presentadora no pudo evitar la curiosidad de preguntar a Miquel Vals si llevaba encima algún amuleto. "Eso te lo dejo a ti, que sé que hoy vas más cargada de lo habitual", le respondió el periodista mientras la gallega reconocía que era cierto.

El disgusto de Patricia Pardo con la Lotería de Navidad 'por culpa' de Mayka Navarro

"Más de lo habitual, ahí la has dado", desveló Pardo, que confesó que le apasiona este sorteo. "Solo falta que nos quiten la Lotería de Navidad, ya es lo que faltaba, ¡con lo que nos gusta una tradición!", dijo entre risas antes de llevarse un disgusto en directo. Y es que tras la conexión, los colaboradores presentes en la mesa desvelaron los décimos que tenían cada uno.

"Mira, yo tengo un décimo de Barcelona, imagino que todos vosotros lo tendréis, el de Mayka Navarro", comentó Cruz Morcillo antes de que Pardo se quedara boquiabierta. "¿De Mayka Navarro? No me lo puedo creer, yo no llevo", dijo muy agobiada antes de proponer a algunos de sus compañeros un trueque para así conseguir uno de los billetes que había traído la catalana. "No me puedo creer que Mayka no nos haya ofrecido Lotería de Navidad, en fin", dijo entre bromas Pardo en una divertida pulla a Navarro ante las cámaras de Telecinco.