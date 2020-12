Una reportera de Telecinco rompe a llorar en directo por el 'Gordo' de la Lotería de Navidad: "Ha sido un año muy duro" Ecoteuve.es 22/12/2020 - 14:13 0 Comentarios

Patricia Pardo se emociona en 'El Programa de AR' con la reacción de la periodista

El Programa de Ana Rosa he hecho este martes una amplia cobertura al tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Pasados unos minutos de las 12 del mediodía, Unai y Alexander han cantado el esperado Gordo, que recayó en el número 72.897. El premio estuvo muy repartido y una reportera de Mediaset se desplazó hasta una de las administraciones que repartió parte de los décimos galardonados.

Naiara, así se llama la periodista, acudió hasta el centro de Madrid, donde se encuentra el puesto de lotería de Doña Manolita, uno de los más famosos de todo el país. Desde allí retransmitió cómo se había recibido en el local la noticia de que había caído el Gordo en la administración.

Lea también: "¡Hoy aquí mando yo, así que a callar!": el tenso rapapolvo de Ana Terradillos a Eduardo Inda en Telecinco

La reportera contó entonces a Patricia Pardo la anécdota que vivió con uno de los ganadores: "Un hombre al que le ha tocado el Gordo tenía el décimo en la mano, cuando se han acercado todos los medios y la gente, el hombre se ha ido prácticamente corriendo para que nadie lo fichara", ha contado entre risas en medio de un ambiente de júbilo y alegría contenida, ya que se intentaba cumplir en el lugar con todas las medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus.

"Vaya emoción, ha tocado el gordo", decía Naiara ante las cámaras de Telecinco mientras Patricia Pardo describía la celebración que se estaba produciendo en ese instante en la Calle del Carmen. En ese momento, la reportera, que creía que la conexión había terminado, rompía a llorar pensando que no la estaban grabando. "Ay, por favor, ¡qué emoción! Estoy emocionada", decía Naiara a su operador de cámara mientras se secaba las lágrimas.

Patricia Pardo se emociona en directo al ver las lágrimas de su reportera

"Naiara está muy emocionada", destacaba Pardo desde el plató, provocando una gran sorpresa en la reportera. "Se lo estaba comentando a Adri, mi compañero, no sabia que estaba pinchada, me ha salido del alma", decía sollozando la periodista. "Estoy muy emocionada, durante este año no me ha tocado dar muy buenas noticias y esta me hace especial ilusión", destacó mientras Pardo, también emocionada, le daba la razón.

Lea también: Gran bronca entre Inda y Ana Terradillos por Pablo Iglesias: "No tienes ni idea de lo que voto"

"Llevamos un año muy complicado para todos y vosotros, los reporteros, habéis informado de noticias muy difíciles, de mucha gente en el paro, gente que ha perdido familiares...", recordaba la presentadora sustituta de Quintana, a la que le costaba cada vez más hablar. "No me extraña que te emociones, que se te quiebre la voz y se te caiga una lagrimilla... a mí también se me está quebrando la voz por tu culpa", bromeó entre risas la gallega.