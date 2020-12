Canales Rivera niega haber tenido sexo con Cynthia Martínez: la prueba que demostraría que dice la verdad Ecoteuve.es 22/12/2020 - 12:51 0 Comentarios

El torero se desnuda en 'Sálvame' para enseñar sus dos grandes cicatrices

José Antonio Canales Rivera reapareció este lunes en Sálvame para enfrentarse al polémico paso de Cynthia Martínez por el Deluxe. La joven se sentó con Jorge Javier en el plató de Telecinco, acusando al torero de haberle sido infiel a su pareja con ella.

Cynthia aseguró que ella y el actual colaborador de Mediaset pasaron juntos una noche en Madrid en la que primero salieron a cenar junto a unos amigos del diestro y en la que luego se marcharon juntos al hotel en el que estaba hospedado el andaluz.

Hace una semana, Canales negó que hubiera pasado nada entre ellos y Kopérnica, la nueva máquina de la verdad del programa, le dio la razón. Sin embargo, la expretendienta de Myhyv insistió en que mantuvieron relaciones sexuales y, como prueba, aseguró tener en su poder unos calzoncillos que el matador se había dejado olvidados en la habitación.

Canales se desnuda para desmentir que mantuvo relaciones sexuales con Cynthia Martínez

José Antonio Canales ha dado la cara este lunes para contar su parte de la historia. Tras ver las imágenes de la entrevista a su supuesta amante, el torero empezó informando a Paz Padilla que sus abogados ya se habían puesto a trabajar en una demanda, principalmente a Cynthia, por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad.

Canales reconoció que el fin de semana había sido "una montaña rusa" de emociones. El tertuliano desveló que su novia le había creído y que, por tanto, su relación estaba "bien". Acto seguido, se dispuso a contar su parte de la historia "intentando ser lo más sicero posible": "¿Quién no se ha visto un poco en mi situación? Tenía que proteger a mi pareja", empezó preguntando.

Canales admitió que su gran error fue no contárselo a su pareja desde el principio, ya que "no consumamos". "Aunque el chaparrón fuese duro, no habría pasado nada", señaló. Además, desmintió el testimonio de Cynthia, mostrando lo que ella aseguró no haber visto: sus cicatrices. El sevillano tiene en su vientre el tatuaje de un toro y dos enormes cicatrices, provocadas por dos cornadas. "¿Esto no se ve?", dijo mientras enseñaba su cuerpo a cámara.

"La primera conclusión es que soy un gilipollas. Yo. En primera persona", reconoció antes de explicar que, aquella noche, quedaron a cenar. Él fue con sus amigos porque pensaba que ella iría con los suyos, algo que finalmente no sucedió. Después de tomar algo, se acercaba el toque de queda y ella se ofreció a llevarle a su hotel. Al parecer, él habría accedido a que subiera, ya que eran ya las doce y porque había bebido un poco y prefirió que no se fuera conduciendo. Canales "jura y perjura" que la cosa quedó ahí y que no pasó nada entre ellos. Del mismo modo, aseguró no entender cómo pudo llevarse unos calzoncillos suyos.