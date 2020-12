"Entramos en el peor momento de la pandemia": la seria advertencia de Margarita del Val sobre el coronavirus Ecoteuve.es 22/12/2020 - 11:49 0 Comentarios

La viróloga del CSIC aclara las dudas sobre la nueva cepa del covid

Ana Terradillos ha contado este martes con la participación de Margarita del Val, que ha entrado en El Programa de Ana Rosa a través de una videollamada. La presentadora, que sustituye a Quintana durante sus vacaciones de Navidad, ha preguntado a la viróloga del CSIC por la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido y que ha hecho saltar todas las alarmas.

Aunque todavía no se ha sacado nada en claro, hay quienes apuntan a que esta cepa del covid es más contagiosa y más fácil de transmitir. Del Val ha querido aclarar que aunque "los virus mutan siempre", hay veces que lo hacen consiguiendo transmitirse mejor. "Cuando esto de vez en cuando ocurre, que es poco frecuente, más vale que nos pille preparados", ha empezado señalando.

Lea también: El doctor César Carballo lanza una alerta a los españoles desde 'La Sexta Noche': "Explosión pandémica"

La experta ha insistido en recordar que aún no hay nada confirmado sobre esta nueva cepa, ya que se está empezando a investigar: "No lo saben con certeza, pero mas vale ser muy precavidos porque estamos en el momento peor para la pandemia, no es el más frío, pero es el que conjuga mucho frío, con mucho movimiento de personas y mucho contacto social", ha dicho en referencia a la celebración de las navidades.

Margarita del Val desvela si la vacuna funcionará ante la nueva cepa del coronavirus

Margarita del Val ha reconocido que la preocupación es real, por lo que ha recordado a la población de que debe estar concienciada: "Se está investigando a marchas forzadas y realmente si el conocimiento nos dice que se trasmite mejor, lo que hay que hacer es endurecer todas las medidas que cada uno tomamos", ha asegurado antes de nombrar algunas de ellas.

Lea también: Golpe de realidad de Margarita del Val: lo que nadie dice de la vacuna del coronavirus

"Renunciar a los viajes esenciales, ser muy conscientes de que en invierno lo que predomina es la transmisión por los aerosoles, que se renueve el aire en los sitios, que intentemos no estar tanto tiempo como antes con las personas, que las mascarillas se ajusten lo más posible. No juntarnos tanto y no juntarnos en Nochebuena con unos y en Nochevieja con otros", ha enumerado.

Finalmente, Terradillos ha querido preguntarle a la científica si cree que la vacuna funcionará también ante esta nueva cepa. "Es probable que si que valgan, aunque una de las variaciones podría impactar un poco en el efecto que podría tener de neutralizar. Los coronavirus no han mutado nunca como para escaparse de una respuesta de anticuerpos del ser humano", ha tranquilizado.