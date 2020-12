Mahi y su novio Rafa ganan la final de 'La casa fuerte' en Telecinco Ecoteuve.es 22/12/2020 - 8:19 0 Comentarios

La pareja se impone a Samira y Pavón, que quedaron en segunda posición

La casa fuerte ya tiene ganadores. Mahi Masegosa y su novio Rafa se impusieron en la final de la segunda edición del reality show que Telecinco ha emitido durante este otoño.

Mahi, concursante de Maestros de la costura y Supervivientes, llegó al programa acompañada por su novio Rafa. Los dos participantes se llevaron la final en un último duelo en el que se enfrentaron a Samira y Pavón.

Mahi y Rafa consiguieron como premio los 18.500 euros que habían conseguido en su caja fuerte a lo largo de todo el concurso a través de las pruebas que han ido ganando durante toda la edición.

Tony y Aurah quedaron en tercera posición, mientras que Albert y Marta fueron los cuartos clasificados en la segunda edición de La casa fuerte.

El cariñoso mensaje de Lara Álvarez en la final de 'La casa fuerte'

Antes de dar el nombre de los ganadores, Lara Álvarez envió un mensaje muy cariñoso a los finalistas y les agradeció su paso por el programa.

"Tengo el corazón en la boca, tengo que agradecer a todos los concursantes que han pasado por La casa fuerte 2 pero ya me refiero a vosotros, Mahi, Rafa, Samira, Pavón. No sabéis lo feliz que me siento de que estéis en la final por que gane quien gane os lo merecéis, por compartir con nosotros, risas, discusiones, por abriros en canal, por habernos emocionado, por hacernos soltar alguna lagrimita. Gane quien gane espero que sean lágrimas de felicidad y que lo disfrutéis como nos lo habéis hecho disfrutar a nosotros", dijo la presentadora, que ha conducido el reality junto a Jorge Javier Vázquez.