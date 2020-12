"¡A mi no me engañas!": la bronca de Jorge Fernández a un concursante que intentó hacer trampas en 'La Ruleta' Ecoteuve.es 21/12/2020 - 19:45 0 Comentarios

El presentador dio un rapapolvo a uno de los participantes de Antena 3

Los espectadores de Antena 3 se han llevado este lunes una gran sorpresa al ver un hecho insólito en los 14 años de historia de La Ruleta de la Suerte. Nada más empezar el programa, Jorge Fernández se dirigió a uno de los concursantes al darse cuenta de un gesto suyo que no se percibió desde casa.

El presentador de Antena 3 sorprendió a todos al destapar la triquiñuela que había intentado hacer uno de los participantes. El vasco no dudó en echarle la bronca y el joven reaccionó con un ataque de risa que parecía confirmar sus malas intenciones.

La bronca de Jorge Fernández a un concursante que intentaba hacer trampas en La Ruleta

Antes de presentar a los concursantes del día, Jorge Fernández alertó de la presencia de un objeto en el mostrador de uno de ellos que no estaba en su sitio. "Me has intentado engañar, pero a mí no me engañas. Ese comodín no tiene que estar ahí", advirtió el presentador.

De este modo, Jorge Fernández evitó que el chico, llamado Gonzo, comenzara a competir con una importante ventaja respecto a sus contrincantes. Entre risas, el joven lo retiraba y lo colocaba en su sitio, mientras trataba de explicarse. "Sí sí claro... oy oy... Por si acaso, y empezamos con un comodín ya. Punto negativo, porque me he dado cuenta yo", se quejó molesto el vasco