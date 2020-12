Kiko Matamoros desvela todos los famosos que fueron a la fiesta ilegal de la hija de Guti: "Se ríen de la prohibición" Ecoteuve.es 21/12/2020 - 18:22 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame', muy enfadado por un "delito contra la salud pública"

Sálvame se ha hecho eco este lunes de la fiesta ilegal que organizó Zaira Gutiérrez Benito, hija de Arancha de Benito y Guti, exjugador del Real Madrid, para celebrar su 20 cumpleaños. Las imágenes de la celebración, en la que no se respetó ninguna medida de seguridad, ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

En las imágenes, se puede ver cómo la joven influencer celebró su cumpleaños, junto a más de una veintena de personas, en un recinto interior en el que nadie llevaba mascarilla, nadie respetaba la distancia social y en el que algunos de los asistentes aparecían fumando. "Nos encantan las plandemias", escribió un invitado, mofándose de las restricciones impuestas por las autoridades para frenar una enfermedad que ha dejado ya en España cerca de 50.000 muertos.

Tras ver un reportaje sobre la fiesta, Kiko Matamoros se quejó de que pixelaran las caras de los irresponsables que han "atentado contra la salud pública". Desde la dirección de Sálvame aseguraron que lo hacían por las dudas con la edad de los invitados, ya que podía haber algún menor de edad.

Kiko Matamoros acusa a Dulceida de acudir a la fiesta ilegal de la hija de Guti

"No hay más que verles para saber su edad. De hecho, había muchas más caras famosas ahí: Dulceida y su pareja, que ya tienen unos añitos, Katerina, la chica de La isla de las tentaciones, Noel Bayarri, de Myhyv, Claudia, la ex de Rodri el de Adara.... Vamos, una delicia", acusó el colaborador ante las cámaras de Telecinco. "Para mí es muy triste verla en esta situación. Sé que es muy buena cría, pero de verdad... en este caso, la madre o el padre deberían hablar seriamente con ella", aseguró Matamoros, muy amigo del exjugador del Real Madrid.

Noel Bayarri ha salido enseguida a desmentir las palabras de Kiko Matamoros a través de sus redes sociales: ¿Quién coño está difundiendo la gilipollez de que yo estuve en la fiesta de no se quién hace dos días? Llevo una semana en Lanzarote cuidando mi huerto, no me toquen los tomates, gracias", se quejó el canario.

Miguel Frigenti desveló entonces que esta "no es la única fiesta" que ha dado la joven: "Esta chica ha hecho más fiestas ilegales en localizaciones secretas. Buscan provocar con mensajes que hacen ver que están por encima de esto", lamentó el colaborador, que aseguró que su madre, Arancha de Benito, estaba al tanto de que esta fiesta se iba a celebrar.

"A mí es que lo que me inquieta es lo que tendrán en la cabeza, porque encima se ríen. Esto no es la desinformación que había al principio. Saben que esto está prohibido, se ríen de la prohibición, se ríen de todos y lo hacen público", lamentó por su parte Gema López. "Es inexplicable que a un traficante lo metan 12 años en la cárcel y esto, que es un delito contra la salud pública, con mucho más riesgo para la salud pública que lo otro, no hagan nada", concluyó muy cabreado Matamoros.