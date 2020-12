"Soy gilipollas": Marta López se derrumba en Telecinco, destrozada por las mentiras de Efrén Reyero Ecoteuve.es 21/12/2020 - 17:29 0 Comentarios

La colaboradora de 'Ya es mediodía' no pudo contener las lágrimas

Marta López ha reaparecido este lunes en Ya es mediodía después del polémico polígrafo que protagonizó Efrén Reyero el pasado sábado en el Deluxe. La colaboradora no ha podido soportar la presión y se ha derrumbado ante sus compañeros, muy tocada por las revelaciones del extronista que la dejaban en muy mal lugar.

La máquina de la verdad de Conchita determinó que Efrén mentía una y otra vez. Entre otras cosas, se confirmó que el exfutbolista se había acercado a la exgranhermana para intentar saltar a la primera línea televisiva y que Reyero llegó a grabar a López sin su consentimiento para chantajaerla en el futuro si lo considerara oportuno.

Al ver el vídeo, Marta López se ha puesto a llorar, sacando a relucir de nuevo su lado más vulnerable. "Yo soy gilipollas y ya está. No había vuelto a ver esto y llevo un par de días jodida. No quiero que digáis nada malo de él, quiero que pase esto y ya está. No quiero creer que me ha utilizado...", insistió la madrileña.

Marta López insiste en defender a Efrén tras sus continuas mentiras: "Quiero creerle"

Isabel Rábago y Miguel Ángel Nicolás, sus compañeros de mesa, salieron a defenderla, cargando contra el andaluz. "¿Podéis entender que yo no puedo olvidar a una persona? Estos son altibajos porque le quiero creer. Lo de Cynthia me da igual porque yo he vivido otra cosa. Al final cada paso que da, todo el mundo me dice que no sea tonta y no haga nada por él, pero no sé qué queréis que haga", lamentó entre sollozos.

"Lo peor de todo es que el recuerdo que tengo de él es bueno. Lo demás no me lo quiero creer. Ya está, no pasa nada, cada uno seguirá su camino, pero esto me duele, no soy de piedra. Hoy llevo un día malísimo", confesó la tertuliana, que desveló por qué estaba tan frágil.

"Se acerca la Navidad, no puedo ver a mis padres, no estoy con mis hijos, iba a pasar estos días con él... no puedo más. No estoy con mi gente, estoy todo el día trabajando... Mi padre está enfermo y los ocho hermanos no podemos ir a verle juntos. Ha sido un año...", lamentó antes de que Sonsoles Ónega le diese un mensaje de ánimo y continuase con los contenidos del programa.