Sergio Ramos se mofa de Cristóbal Soria tras denunciar su penalti no pitado ante el Eibar: "¡Hay que parar esto!"

El defensa del Real Madrid respondió en redes al tertuliano de 'El Chiringuito'

Cristóbal Soria montó en cólera este domingo después de ver cómo el Real Madrid ganaba al Eibar después de que el árbitro (y el VAR) se tragaran una mano de Sergio Ramos dentro del área que debió ser señalada como penalti. En caso de haber acabado en gol, la jugada pudo marcar el destino del partido, ya que hubiera supuesto el empate del conjunto vasco a pocos minutos del final.

"Otra vez, otra vez lo mismo. Otra vez picotazo, ahora en forma de mano, que es penalti y no lo pitan. Hubiera sido penalti para cualquiera de los 19 equipos restantes, para todos menos para el Real Madrid", denunció el tertuliano de El Chiringuito a través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram.

"Que ya sé que no quiere jugar el balón con la mano, es involuntario, pero es mano dentro del área. ¡Es penalti como un camión, no puede ser! Le pido a los 19 presidentes de los clubes de Primera División que se unan para parar esto, que es siempre igual", continuaba quejándose.

Cristóbal Soria denuncia el favor arbitral al Real Madrid: "La historia del fútbol español está manchada por los mismos

"Hoy es el Eibar, hace tres días fue el Athletic Club de Bilbao, hace una semana fue el Betis, hace otro cuantos días al Barcelona... Es siempre igual, es la historia del fútbol español, está manchada siempre por los mismos", se quejó el colaborador de Josep Pedrerol, aficionado al Sevilla F.C y simpatizante del F.C. Barcelona.

"Con la conveniencia de los árbitros, es otra vez lo mismo... Esto no se puede aguantar, esto no se puede soportar, otra vez... ¡La madre que me parió!", concluía muy enfadado el andaluz, al que respondió por sorpresa el mismo Sergio Ramos. El futbolista decidió trolear a Soria, contestando a sus críticas con una de sus frases más míticas en El Chiringuito. "Nene nana coco... y pastillita infantil! Fun Fun...!", escribió el defensa.