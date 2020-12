Ana Terradillos ha cogido este lunes las riendas de El Programa de Ana Rosa después de que Quintana haya iniciado ya sus vacaciones de Navidad. El espacio de Telecinco ha vivido un momento de lo más tenso entre la presentadora sustituta y uno de sus tertulianos habituales, Eduardo Inda.

Todo se desencadenó después de que Ana Terradillos sacara a debate las restricciones impuestas por las autoridades de cara a las próximas fiestas, las cuales muchos expertos auguran que supondrán el detonante definitivo de la tercera gran ola del coronavirus en todo el mundo.

En primer lugar, Eduardo Inda se ha mostrado en desacuerdo con el hecho de que muchas familias no vayan a poder juntarse en Madrid al reducir Isabel Díaz Ayuso de 10 a 6 personas el número máximo de personas que se pueden reunir, como sucederá en otras tantas comunidades autónomas. "Llevas hablando media hora, luego me dices que te corto", le interrumpió la presentadora después de que el periodista soltara su discurso.

"Tampoco a ti te gusta lo que digo, pero puedo terminar", le espetó Inda, que suele ser oponente de Terradillos en la mesa del programa cuando esta ejerce de colaboradora. "Conmigo hoy no te metas, que yo hoy aquí mando yo, guapo. Tienes que hacer lo que yo te diga, no te olvides, hoy estoy aquí, no estoy ahí, con lo cual a callar", le recordó la periodista.

Inda y Ana Terradillos se enzarzan en Telecinco: "¡Eduardo no manipules!"

A pesar de ello, Inda insistió en que deberían dejar reunirse a las personas, siempre que estos cumplas con las medidas necesarias. "Hay muchas personas que tiene gente mayor y que si no van estas navidades a lo mejor no las ven nunca. Basta ya de jugar con los sentimientos", se quejó antes de que Terradillo le llevara la contraria. "Y yo que creo que muchos señores mayores no están recomendando a los propios hijos que nos quedemos en casa, que no pasa nada por esta Navidad, y hablo de mi propia casa que más navideños que nosotros no somos en ningún lado. A lo que voy es que la gente se está comportando", defendió.

"Si damos a elegir a la gente, hay gente que cumplirá legítimamente y hay gente que hace botellones", lamentó otra de las tertulianas. "Ahora ir a ver a los familiares es irresponsable. Estás llamando irresponsables a la mayor parte de los españoles", se atrevió a decir entonces Inda. "Eduardo, no manipules", le pidió Terradillos. "Lo que estamos diciendo es que tomar medidas impopulares puede salvar vidas", ha zanjado la presentadora.