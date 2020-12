Samira y Pavón, pillados: han tenido sexo en 'La casa fuerte' Ecoteuve.es 21/12/2020 - 8:42 0 Comentarios

El torero pide disculpas a su novia, que vio lo sucedido desde su casa: "Metimos la pata"

A punto de terminar La casa fuerte, los concursantes celebraron una fiesta el pasado viernes que terminó de una forma inesperada para Samira y Pavón, que fueron pillados en el baño manteniendo relaciones sexuales.

"Tengo un remordimiento de conciencia muy grande que no me ha dejado ni comer ni dormir. Nunca he pensado que me pudiera pasar algo así. En otra época de mi vida me lo hubiera tomado más a la ligera pero ahora no me siento bien", comentó Antonio Pavón.

Lea también: Isa Pantoja y Asraf se enfrentan a Efrén tras ser expulsados de 'La Casa Fuerte'

"El viernes estuvimos de fiesta, bailando y tomando copas... y metí la pata", reconoció Pavón. "La cagué", admitió ante Jorge Javier Vázquez. "Quieres decir que tuvisteis relaciones sexuales", apuntó el presentador. "Fue una falta de respeto y eso lo abarca todo", dijo el concursante.

Samira y Pavón tuvieron sexo en el baño de 'La casa fuerte'

Acto seguido, el programa emitió las imágenes de Samira y Pavón mientras estaban en el baño y con Aurah al otro lado de la pared escuchándolo todo. Después, ya en la cama, se oyó decir a Antonio: "¡Qué Polvo". "Te lo dijo, y tú no me hacías caso", añadía Samira. "Qué poca vergüenza", susurraba Antonio.

Pavón explicó que tenía "muchos planes" con su novia, que vio las imágenes desde su casa y habló para el programa. "Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada. Estoy tranquila y lo que tenga que hablar lo hablaré. Imagino que estará con la conciencia sabiendo que lo voy a ver", dijo a Jorge Javier, aunque finalmente no quiso hablar con Pavón en directo.

Lea también: Albert Álvarez, pillado desnudo en 'La Casa Fuerte'

Pavón da la cara y lo reconoce: "Metimos la pata"

Pavón aseguró que en siete semanas no había pasado nada con Samira. "El viernes, ya sabes, copas van y copas vienen... y metimos la pata". "La mujer de mi vida es Joi, es mi media naranja", insistió el torero ante la audiencia de La casa fuerte.

"Me siento avergonzada, porque han sido siete semanas de convivencia y respeto. Ha sido una niñatada. Me siento una basura. Él siempre ha sido un caballero, siempre nos hemos respetado", opinó Samira ante Jorge Javier. "Pido perdón, me siento muy mal".