'La casa fuerte': Isa descoloca a Jorge Javier con la última confesión sobre Isabel Pantoja Ecoteuve.es 21/12/2020 - 8:31 0 Comentarios

"Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella"

Isa Pantoja y Asraf abandonaron La casa fuerte hace unos días. La concursante por fin podía hablar con sus familiares tras la gran guerra abierta entre su hermano Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja.

Este domingo, Jorge Javier Vázquez avanzó que Isa dará una entrevista exclusiva en una revista, pero quiso saber un par de detalles de sus primeros días fuera del reality de Telecinco. "¿Has hablado con tu hermano?", preguntó Jorge Javier a Isa. "Sí", contestó ella.

Lea también: Isa Pantoja y Asraf se enfrentan a Efrén tras ser expulsados de 'La Casa Fuerte'

"¿Has intentado ponerte en contacto con tu madre?", siguió después el presentador de Telecinco, que se encontró con una sorprendente respuesta de Isa. "Sí. Y me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella".

Isa Pantoja ha visto 'La herencia envenenada': "Me provocó dolor"

Acto seguido, Isa Pantoja explicó que no pasará las Navidades con ella: "Mi madre no va a celebrar Navidad, no creo que lo vaya a hacer. Entonces lo voy a celebrar con el niño y con Asraf en mi casa. Mi hermano estaría encantado pero lo celebra con la familia de su mujer y más este año por todo lo que ha pasado".

Lea también: Albert Álvarez, pillado desnudo en 'La Casa Fuerte'

Sobre los especiales que Telecinco emitió sobre La herencia envenenada, Isa contó que solo vio el primero de los tres. "Y ya ha sido suficiente", apuntó. "Me provocó dolor".