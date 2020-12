Mónica Carrillo habla de las consecuencias de su cáncer de piel: "Ha sido como envejecer de golpe" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 18:57 0 Comentarios

La presentadora de 'Antena 3 Noticias' se sincera con su compañera Ana Pastor

Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias durante el fin de semana, ha charlado con Ana Pastor sobre el cáncer de piel en la nariz, un carcinoma basocelular, por el que tuvo que ausentarse delante de las cámaras en los meses de verano.

"Aunque no hay un peligro de muerte, te puede afectar. A mí me afectó en lo personal y en lo profesional, tú lo sabes bien que has visto la herida", reveló a su compañera a través de una conexión que hicieron en Instagram.

Carrillo explicó que el carcinoma le afectó a tres parte de su cara y que el cirujano le dejó de la operación una cicatriz de "colgajo de nota musical". "He estado con apósitos y cubierta todo el tiempo, a la sombra y procesándolo. Aun a día de hoy me cuesta asumir que es algo que se nota, pero esto es así, es lo que hay".

La popular presentadora, que sacará un disco en 2021, aseguró que a nivel profesional no ha tenido problema pero en lo personal "hay que ir aceptándote, como todo".

"Ha sido como envejecer de golpe, como si cuando te quedas embarazada de un día para otro te sale la barriga de nueve meses. Y claro, luego cuando das a luz te suelen quedar secuelas físicas como las estrías", contó Carillo a Pastor.