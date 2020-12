Nuria Fergó: "Soy una luchadora, aunque ya no suene en la radio ni salga en televisión" Elian Vayá 18/12/2020 - 15:22 0 Comentarios

Con la música en la sangre, conocimos a Nuria Fergó hace casi 20 años en Operación Triunfo, donde "volvería a entrar si me diesen la oportunidad", ha reconocido la malagueña. También tuvo sus pinitos en televisión como actriz en series como Plaza alta (Canal Sur) y Mediterráneo (Telecinco).

La artista vuelve al panorama musical tras lanzar su nuevo single Quererme solo yo. "Esta canción es una apuesta, una inversión en mí", ha reconocido Nuria en una charla con ECOTEUVE.ES. En 2021 publicará su nuevo disco Con permiso, "un disco muy deseado, una joyita", como reconoce la propia cantante.

Su mayor deseo para el 2021 es volver a la normalidad, que se vaya "el bicho" y poder dejar la incertidumbre de "pensar si estás haciendo las cosas bien o si puedes estar contagiado" a parte. Sin miedo a nada y echada pa' lante como siempre, "La Fergó" ha vuelto.

Ha lanzado single en plena pandemia. ¿Hay que seguir apostando por la música en estos tiempos tan difíciles?

Perdona, es que si encima no hay música en estos momentos nos morimos de pena (ríe). La música no puede desaparecer nunca, yo pienso que es algo obligatorio. Nos da la vida, entonces da igual que haya pandemia, que no haya... La música en la vida no puede faltar.

Yo tengo dos proyectos potentes: el disco que sale el año que viene y este single, que ha sido un extra a parte, porque no va a entrar en el disco. Yo voy a seguir porque la música es mi motor, necesito seguir activa. Esta canción es una apuesta, una inversión en mí.

Si te arrepientes es una frase que suena mucho en el estribillo de su nuevo single. ¿Se arrepiente de algo?

A lo hecho, hecho. Los fallos sirven para aprender. Si todo lo que hacemos lo hacemos bien, no evolucionamos, no nos llegamos a conocer en diferentes situaciones. No te puedes arrepentir de nada porque de todo se saca un por qué.

El videoclip está grabado en Málaga, su tierra. ¿Tuvo claro desde el primer momento que tenía que grabarlo ahí?

Sí, obvio. La historia pasó ahí, es mi tierra, mi casa. Lo tenía clarísimo. Además, el director es del Rincón de la Victoria.

¿Cómo vivió el confinamiento?

Ha sido dura. He intentado refugiarme un poco en las redes, con los fans, haciendo directos, intentando ser positiva, no mostrando mis bajones... Pero es verdad que lo he pasado mal, porque ha sido un encierro para todos y lidiar en casa 24 horas con tu propia cabeza... No te digo más.

Además es más complicado el mundo de la música para alguien que es independiente y no lleva ningún sello discográfico...

Pero llevo tanto tiempo así que es lo que hay. Soy trabajadora, luchadora y si llevo 19 años trabajando en la música es porque tengo seguidores fieles y un público fiel que quiere seguir escuchando a Nuria Fergó, aunque ya no suene en la radio, ni salga en televisión. Yo vivo de eso, hago mis conciertos, sigo trabajando, ahora no por la pandemia, tenemos el grifo cortado (ríe). ¡Hay que seguir!

¿Por qué la cultura en España ahora mismo está con tantos problemas?

Nadie lo entiende. La cultura sí es segura.

Siempre ha mostrado su agrado a la etiqueta triunfita. ¿Es una persona que le gusta mirar al pasado para ver de donde viene?

Sí, no lo voy a olvidar nunca. Es ser agradecida y yo estoy donde estoy por Operación Triunfo. He tenido la oportunidad de ser una de las seleccionadas para entrar y me ha conocido todo el mundo. ¿Cómo voy a decir ahora que no voy a tener ese título? Yo me metí porque quise. Si me diesen la oportunidad, me volvería a meter en Operación Triunfo. Ha sido una de las mejores experiencias a nivel profesional.

Sigue manteniendo con sus compañeras de Operación Triunfo esa esencia tan especial que les une, lo vimos en el challenge que grabaron en el confinamiento...

Sí, sí. Total.

¿Es partidaria de repetir el reencuentro de OT por el 20 aniversario?

Sí, yo sí.

¿En qué formatos televisivos le gustaría trabajar si le diesen la oportunidad?

Me gustaría como actriz, que ya he hecho mis pinitos. Y programas como Masterchef que son formatos limpios, de aprendizaje.

La próxima primavera saldrá a la luz su nuevo disco. ¿Qué nos puede adelantar?

Para mí va a ser un disco muy deseado, un proyecto que tenía muchas ganas de hacer. No encontraba el momento para que saliese y creo que ahora es el momento. Para mí va a ser una joyita, a la que voy a llamar Con permiso.

¿Qué es lo que más desea para este 2021?

Que se vaya el bicho es mi único deseo, volver a la normalidad. Que volvamos a tener vida en condiciones. No estar con miedo en el cuerpo.