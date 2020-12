Chenoa se postula como nueva presentadora de 'OT' en TVE: "Yo me siento muy parte de la casa" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 14:10 0 Comentarios

La extriunfita "no descarta" sustituir a Roberto Leal al frente del talent

TVE testará a la cantante como presentadora en el especial de Nochevieja

Chenoa cogería sus riendas 20 años después de su paso por la Academia

Cristina Fernández ha recibido este viernes la visita de Ana Guerra y Chenoa, exconcursantes de Operación Triunfo. La tinerfeña dará las Campanadas de Fin de Año para TVE en Canarias junto a Roberto Herrera. La segunda será la encargada de presentar el especial de Nochevieja en La 1 en compañía de Florentino Fernández.

"Está todo previsto ya para que estéis seis horas enganchados a nosotros, antes y después de las Campanadas. Lo importante de esa noche, al menos para Flo y para mí, es hacer compañía, ni más ni menos. No queremos nada más", ha valorado la artista antes de mostrar su agradecimiento a la cadena por querer contar con ella.

"Para mí ha sido una gran oportunidad. Yo me siento muy parte de la casa y es una noche en la que podré estar en la casa de la gente. A mí eso me hace muchísima ilusión y lo digo de total corazón. Me emociona mucho porque para mí es emocionante", continuó declarando la invitada de La Hora de La 1.

Chenoa no descarta presentar OT en La 1

Aprovechando el salto de Chenoa desde Antena 3, donde aún ejerce como jueza de Tu cara me suena, la mallorquina hablo sobre las posibilidades de que acabe presentando la próxima edición de Operación Triunfo en La 1, un rumor que en los últimos meses ha sonado con fuerza entre los seguidores del programa.

"Ojo, cuidado con eso. Me parecería un reto estupendo. Yo soy muy dada a curiosear y a salir de zonas de confort. Me encanta la televisión, llevo muchos años haciéndola y le he cogido el gusto. La gente me pregunta si canto. Yo he cantado muchos años pero reconozco que también me gusta probar la faceta televisiva, donde tengo sitios donde me tratan tan bien. Entonces, no lo descarto... si me lo proponen, claro. Yo me presento siempre a todo, no pasa nada. ¡Valentía hombre!", ha asegurado Chenoa, que se postula como relevo de Roberto Leal al frente del talent musical de TVE que la catapultó a la fama.