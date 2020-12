"¡Ya no hablo más!": el berrinche a gritos de Celia Villalobos en TVE por defender el 'hospital de pandemias' de Ayuso Ecoteuve.es 18/12/2020 - 13:33 0 Comentarios

La exministra del Partido Popular protagoniza una gran bronca en La 1

Isabel Díaz Ayuso inauguró el pasado martes, 1 de diciembre, el nuevo 'hospital de pandemias' Enfermera Isabel Zendal en una puesta de largo envuelta en una gran polémica. El acto se celebró cuando las obras del centro médico aún no han concluido, y cuando la Comunidad de Madrid todavía no ha esclarecido de dónde sacará el personal sanitario para este nuevo edificio.

Por otro lado, el centro arrancó su baja actividad con 240 camas de las 1.000 que se prometieron y sus obras, que aun no han terminado, conllevan ya un sobrecoste de 100 millones de euros. Por todo ello, varios sindicatos médicos acusaron al Partido Popular de hacer "propaganda política" con la apertura de un edificio aún inacabado y con el resto de hospitales de la comunidad autónoma en situaciones de lo más precarias.

El asunto ha vuelto a causar controversia en la mañana de este viernes en la tertulia política de La hora de la 1 presentada por Mónica López. Celia Villalobos se ha enfrentado al virólogo José Antonio López, quien ha criticado la apertura de un hospital que, hoy por hoy, no ayudará en la tercera ola de la pandemia del coronavirus que muchos expertos auguran tras la Navidad.

Celia Villalobos explota en TVE contra un virólogo en defensa de Isabel Díaz Ayuso

"No han hecho algo que es fundamental, enseñar a los trabajadores que tienen allí el plan y seguro que tienen un plan, porque sino no podrían haber abierto el hospital", empezó criticando tímidamente Villalobos. "Hay gente que dice que no se tendría que haber inaugurado, yo digo que no tenía que haber sido construido, directamente. Cuando se apagaron las luces de IFEMA ¿No dijeron que se quedaba toda la estructura y que costaría 24 horas volverlo a poner en funcionamiento?", se ha preguntado López antes de desatarse una tensa bronca entre ambos.

"Pues han hecho lo mismo pero en un hospital porque IFEMA no es un hospital. Estamos todo el día quejándonos de que hay pocos hospitales. Perdona, como haya una tercera ola estarás diciendo lo contrario", le espetó la exministra. "Vamos a hablar claro, eso no es un hospital. Si hay una tercera ola no valdrá. Si estás con síntomas leves no vas al hospital ni de coña y si estás con síntomas graves te tienen que llevar a un hospital porque eso no lo es. Es un hangar del siglo XIX", ha lamentado enfadado el experto.

"Se hizo IFEMA y funcionó para casos de pandemia como la que estamos sufriendo. Se hizo y se inauguró, se hicieron muchas fotos y todo muy bien. Dijeron que si hacía falta se pondría en marcha otra vez ¿Para que está Zendal?", insistió el virólogo, advirtiendo de que el Zendal no está preparado ni para dar servicios básicos ni para casos graves por coronavirus.

Celia Villalobos se queja de no poder hablar en TVE

"Bla, bla, bla. Dale, dale... ¿Podemos opinar? Después del mitín...", interrumpió Villalobos ante los argumentos del científico. "Yo no soy político", le ha recordado este. "Todos somos políticos, dejemos de clasificar a la gente por su profesión", le pidió la exconcursante de Masterchef a López, que se defendía diciendo que él solo daba "mi opinión como virólogo".

Tras una última defensa de Villalobos a Ayuso por la inauguración del llamado 'hospital de pandemias', Mónica López dio paso a otra colaboradora que aun no había podido intervenir. "Llevo aquí toda la mañana y me gustaría hablar", le reprochó la tertuliana. "¡Ya me callo, ya no hablo más en toda la mañana!", ha concluido indignada la política mientras daba un trago a su vaso de agua.