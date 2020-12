Fran Rivera denuncia en 'Espejo Público' que está siendo víctima de una extorsión: "Me mandó fotos subidas de tono" Ecoteuve.es 12:42 - 18/12/2020 0 Comentarios

El torero aclara lo ocurrido en el programa de Susanna Griso, del que es colaborador

Fran Rivera ha entrado por teléfono este viernes en Espejo Público para denunciar que está siendo víctima de una extorsión en Instagram. El colaborador del programa de Susanna Griso en Antena 3, publicó este jueves un vídeo contando que una persona estaba usando unas capturas de una conversación que nunca existió con una exhuberante mujer para chantajearle.

En primer lugar, Rivera ha explicado que ha retirado este vídeo en el que denuncia la extorsión porque así se lo ha pedido la Policía. "Ha habido un montaje de una supuesta conversación mía con una chica que no conozco de nada ni he tenido ninguna conversación", ha explicado.

Lea también: "¿Cómo se pudo consentir?": Zapatero confiesa ante Griso su mayor remordimiento como presidente del Gobierno

"Ese montaje se ha mandado a todo el que ha podido en Instagram y uno no sabe nunca cómo acertar: si callarte, si hablar, si bloquear, si denunciarlo...", ha proseguido diciendo Fran Rivera lamentando que no el uso de las redes sociales no esté regularizado.

Fran Rivera, víctima de una extorsión en Instagram

El torero ha explicado que ese usuario "para de mandarme mensajes con buenos deseos a fotos subidas de tono". "Cuando yo le pido por favor que no me mande ese tipo de fotos se enfada muchísimo, empieza a insultarme, me amenaza y me dice que me voy a enterar y que me va a arruinar la vida", ha contado.

Lea también: La pregunta de Antonio García Ferreras que ha provocado la risa a Yolanda Díaz en La Sexta

"Las fotografías, a mi juicio, están trucadas: el cuerpo pertenece a una persona y la cabeza a otra", ha aclarado Rivera añadiendo que, después, este usuario ha hecho un montaje con fragmentos de conversaciones. "Ha hecho una especie de puzzle y fuera de contexto parece que se habla de otra cosa", ha dicho Griso. Fran Rivera lo puso enseguida en conocimiento a su mujer Lourdes Montes.

Lo que más le dolió fue cuando su hija recibió esos pantallazos del montaje con estas supuestas conversaciones y le preguntó: "¿Esto qué es?".