Ana Rosa se moja sobre la ley de la Eutanasia: "Nadie merece una muerte como la de Ramón Sampedro" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 12:08 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco está a favor, pero critica cómo se ha salido adelante

Ana Rosa Quintana ha opinado sobre la aprobación de la ley de la Eutanasia este jueves en el Congreso, únicamente con los votos en contra de PP y VOX. España se convierte así en el sexto país del mundo en regularizar el suicidio asistido.

"Creo que es un tema de conciencia, creo que había que legislar la ley de Eutanasia. Estoy a favor", ha dicho rotunda aclarando que no estaba de acuerdo en cómo había salido adelante: "Otra cosa es el cómo, la rapidez, etc. No se pueden hacer las cosas con prisa y sin haber hablado con todo el mundo".

Ana Rosa Quintana se moja sobre la ley de la Eutanasia: "Estoy a favor"

Ana Rosa ha recordado el caso de Ramón Sampedro y la entrevista que hizo a Ramona Maneiro, amiga del hombre tetrapléjico que se suicidio bebiendo un vaso de cianuro tras reclamar una muerte digna: "Fue una auténtica conmoción esa entrevista".

"Sampedro murió de una forma terrible, sin asistencia e ingiriendo algo que fue una muerte agónica y yo creo que nadie se merece esa muerte", ha dicho la presentadora para terminar el tema acordándose de los cuidados paliativos: "Todavía van con cuentagotas y tampoco hay derecho a eso".