Javier Maroto deja en evidencia a Mónica López: "Es la única pregunta que no me esperaba en TVE"

Mónica López ha tenido un rifirrafe este viernes en La hora de La 1 al entrevistar a Javier Maroto, portavoz del Partido Popular. La presentadora ha repasado la actualidad política y social, haciendo hincapié en la crisis del coronavirus y en la aprobación de la ley de la Eutanasia.

Una pregunta de la presentadora ha desembocado en una discusión entre ambos: "¿De qué avances sociales se enorgullece el PP?". "Si hablamos de avances sociales, es normal que todos votemos por igual, esto es una democracia", ha empezado diciendo Maroto.

"El principal avance social del PP, el que más oportunidades ha dado a los hombres y las mujeres, es el empleo", ha asegurado. "No hay política social si no hay empleo. El PP está reconocido, hasta por Pablo Iglesias, que es el partido que acierta en economía y en materia de empleo. Es la seña de identidad del PP".

El rifirrafe entre Mónica López y Javier Maroto: "Igual no ha visto la pregunta"

"Eso no son políticas sociales, señor Maroto, pero bueno...", ha reprochado López a lo que él ha replicado: "¿Cree que el empleo no es una política social? Esta es la única pregunta que no me esperaba en TVE. Este sí es un cambio en TVE. El empleo es la mejor política social, porque sin el empleo no se puede sufragar ni una otra política social".

"Sabe que la pregunta iba encaminada en los derechos sociales, pero, evidentemente, sin trabajo y sin dinero no hay vida", ha intentado justificarse la presentadora del matinal dejando patente que el político no había respondido a su cuestión aunque sí estaba de acuerdo en lo que había dicho.

"Igual no ha visto la pregunta porque se proyectaba en la pantalla de atrás, pero ponía políticas sociales y el empleo es, sin duda, una política social". "Sí que la he visto", ha espetado ella a lo que Maroto ha finiquitado: "Sobre derechos sociales hemos hablado casi toda en la entrevista esta mañana".