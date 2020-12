La confesión íntima de Jorge Javier sobre sus genitales: "Me voy a quitar la vergüenza y lo voy a hacer" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 10:48 1 Comentario

El presentador de 'La Casa Fuerte' sorprende tras el consejo de Efrén Reyero

Efrén Reyero vivió este jueves una noche complicada en La Casa Fuerte después de ver cómo Isa Pantoja y Asraf Beno se enfrentaban a él después de ser expulsados del reality. La hija de la tonadillera anunció que estaba dispuesta a tomar "acciones legales" contra quien fuera por todo lo que se ha dicho sobre ella y aquella noche en la que supuestamente fue infiel a su novio.

Además, Jorge Javier Vázquez aprovechó la presencia del extronista en plató para preguntarle por el estado actual de su relación con Marta López. La tertuliana de Sálvame sorprendió hace unas semanas a todo el mundo al asegurar que se había enterado por televisión de su ruptura definitiva con Efrén.

Este jueves, Efrén aseguró que hay muchos asuntos que le distancian de la exgranhermana para que una reconciliación sea posible. Según afirmó, uno de ellos es el de la distancia. Fue entonces cuando Jorge Javier le preguntó al concursante por su edad.

Jorge Javier confiesa que se quiere hacer la depilación en los testículos

Este le informó de que tenía 38 y el presentador se mostró muy sorprendido: "Pues como decía mi padre, 'Ya tienes pelos en los huevos", bromeó haciendo alusión a la gran inmadurez que demuestra. "No, porque me hago el láser", soltó enseguida el exfutbolsita, provocando las carcajadas de Jorge Javier, que no se esperaba su respuesta.

En ese momento, el catalán hizo una inesperada confesión: "¿Sabes que estoy pensando yo también? Me voy a quitar la vergüenza y lo voy a hacer", anunció. "Tenía mi reparo porque la señora me cogiera los... Pero tengo una doctora que me lo hace muy bien. No voy a decir el nombre pero precisamente mañana voy", añadía entre risas el comunicador. "Grandes noticias que damos a esta hora de la noche".