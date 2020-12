Isa Pantoja y Asraf se enfrentan a Efrén tras ser expulsados de 'La Casa Fuerte': "Igual tomo acciones legales" Ecoteuve.es 18/12/2020 - 8:56 0 Comentarios

La pareja fue eliminada del reality de Telecinco a las puertas de la final

La Casa Fuerte expulsó este jueves a Isa Pantoja y Arsaf Beno en una gala en la que la pareja se enfrentó a su paso por el reality, a todo lo que se ha dicho fuera sobre el escándalo de Cantora entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, y al supuesto beso que la hija de la tonadillera se dio con Efrén en los baños de una famosa discoteca.

Esta última ha tenido a Kiko Jiménez y Efrén Reyero como coprotagonistas, ya que, según María Jesús Ruiz, vio a los tres besándose durante una noche de fiesta. Más tarde, la miss cambió su versión reconociendo que los hechos no eran exactamente como ella los había relatado.

Isa Pantoja se mostró este jueves muy sorprendida al ver la magnitud del revuelo generado a raíz de que Efrén Reyero contara que hubo al menos unos "besos" entre ellos. Tras ver un vídeo con todo lo que se ha dicho sobre ellos, la concursante insistió en su versión: fue al baño acompañada porque necesitaba ayuda para bajarse la cremallera del mono que vestía, dado que se acababa de hacer una liposucción y no podía hacerlo sola.

El enfado de Asraf por el supuesto beso de Isa con Efrén

"¿Qué bonito, no?", reaccionó Asraf, que no daba crédito a todo lo que se ha dicho sobre esa supuesta noche de Isa con Kiko y Efrén cuando ya era su pareja. "Hay personas que habían inventado unas barbaridades que no venían al caso, he contado mi verdad, no tengo nada que esconder", se reafirmó Efrén mientras Isa le volvía a poner en duda.

"Esto no se va a saber, uno dice que sí y otro que no", apuntó la hija de Isabel Pantoja, que se mostró sorprendida de que ya se haya hecho un polígrafo con este tema. Además, ha anunciado que va a ver todas las imágenes para estudiar si debe tomar "medidas legales" contra alguien.

"No voy a comentar nada porque quiero verlo fuera, quiero verlo todo. No creo que haya sido solo una pregunta, supongo que habrán sido más", zanjó Isa Pantoja. "Voy a ver si dejo las cosas así o si emprendo acciones legales", advirtió antes de aclarar que "ahora mismo lo que menos me preocupa es este tema".