La deternillante caída de Juanma Rodríguez en 'El chiringuito' de Pedrerol: "¡Como una croqueta!" 17/12/2020 - 18:56

El colaborador se precipita al suelo al intentar golpear un balón en la publicidad

No hay día que no ocurra algo cómico en El chiringuito. En la madrugada de este miércoles, Juanma Rodríguez protagonizó una desternillante caída durante una de las publicidades. El colaborador tropezó al intentar golpear un balón precipitándose de forma brusca al suelo.

El traspiés del tertuliano de Pedrerol provocó las risas de sus compañeros y mientras que Lobo Carrasco si acudió en su ayuda, su 'enemigo' Cristóbal Soria aprovecho para darle un par de pataditas con el balón mientras Juanma seguía tirado en el suelo.

La caída de Juanma Rodríguez en el 'Chiringuito': "Me he hecho daño moral"

Ya en los compases finales del programa, el presentador pidió permiso a su colaborador para emitir las imágenes: "¿Te has hecho daño?" "Me he hecho daño moral. Salvo Lobo, que desde hoy es mi hermano, todos los demás se han puesto a hacerme vídeos", respondió Rodríguez.

"¡Cae como una croqueta!", rieron mientras el programa repetía una y otra vez la cómica caída. "¡Y Juanfe pidiendo el VAR!". Hay que decir que Juanma Rodríguez encajó muy bien las bromas de sus compañeros.