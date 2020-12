"¡No lo puedo permitir!": el mensaje más doloroso de Risto Mejide a Revilla tras su brutal bronca en Cuatro Ecoteuve.es 17/12/2020 - 18:53 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira', enfadado con el presidente de Cantabria

Risto Mejide ha cogido este jueves las riendas de Todo es mentira por última vez en este aciago 2020. El presentador de Cuatro ha podido despedirse de la audiencia antes de desaparecer de la pantalla para disfrutar de sus vacaciones de Navidad.

Sin embargo, el catalán no ha querido marcharse sin lanzar un importante mensaje a Miguel Ángel Revilla después de la brutal bronca que vivieron este miércoles a causa de las competencias en la gestión de la pandemia del coronavirus que tiene el gobierno regional de Cantabria que él mismo preside.

Risto volvió a atizar al político, dejándolo en evidencia por las contradicciones en las que entró durante su participación en el programa. "Ayer se produjo en este plató una situación muy desagradable para todos que no estaba para nada prevista, además con una persona muy querida por el programa y por mí, personalmente", lamentó antes de lanzar una crítica de lo más dolorosa para él.

Risto Mejide atiza a Revilla tras su polémica entrevista

"En la entrevista se dijeron cosas que sorprenden, no solo a los vecinos de Cantabria, sorprenden a todo hijo de vecino. El Gobierno puede delegar las competencias en la Comunidades autónomas pero lo que no pueden hacer las Comunidades es decir que es un problema de los funcionarios", comentó el presentador.

"¿Aquí quién asume responsabilidad política? ¿A quién debemos mirar los ciudadanos cuando se toman decisiones tan importantes? Por lo visto, a nadie... Creo que en este momento, tan difícil para el país, tenemos que poder mirar a alguien a los ojos para decir que es su responsabilidad. Necesitamos que nuestros políticos asuman sus responsabilidades", lamentaba enfadado Mejide.

"No asumir las responsabilidad política a estas alturas a mí me parece escandaloso y yo eso aquí en este plató no lo puedo permitir", concluyó Risto Mejide muy molesto por lo ocurrido ayer con Miguel Ángel Revilla.