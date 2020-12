La confesión de Almeida que provocó las carcajadas y piropos de Sonsoles Ónega: "Por eso le quieren tanto" Ecoteuve.es 17/12/2020 - 16:57 0 Comentarios

El alcalde de Madrid y la presentadora se dedicaron 'pullitas' y piropos

Sonsoles Ónega conectó este jueves en directo con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, para hacer una valoración del estado de la pandemia del coronavirus en la capital a pocos días de la Navidad. Nada más comenzar su entrevista, el político soltó una broma que provocó las carcajadas de la presentadora de Ya es mediodía.

Después de vivir una gran bronca entre los colaboradores del programa, Sonsoles Ónega dio paso a Almeida, quien se encontraba esperando mientras escuchaba todo lo que ocurría en plató. "Tiene usted suerte de entrar en este programa cuando he conseguido serenar un poco la mesa porque los tenía un poco calientes", se disculpaba la periodista de Mediaset.

El alcalde le dijo que no se preocupase y le sorprendió con una broma: "Y tengo suerte, porque para estas Navidades a mí ese robot de cocina, que no sé ni hacer un huevo frito, me va a venir muy bien, la verdad", dijo en referencia a un anuncio que había realizado la presentadora tras el último corte publicitario.

Las pullitas y piropos de Sonsoles Ónega a Almeida

Sonsoles Ónega estalló en una carcajada y dedicó varios piropos al entrevistado. "Ves, por eso a usted le quieren también en todas partes. Ahora los de la empresa del robot le van a querer también", contestó en un elogio la presentadora, que demostró una gran complicidad con el alcalde de Madrid.

Durante la entrevista, Ónega quiso darse prisa con otra pregunta al político, ya que se le echaba el tiempo encima: "Tenemos muy poco tiempo y no le puedo dejar a usted viendo publicidad, que se lo compra todo", vaciló la periodista entre risas. Finalmente, Sonsoles felicitó a Almeida por una medalla con la que ha sido condecorado por el estado de Chile.