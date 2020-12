"¿Cómo se pudo consentir?": Zapatero confiesa ante Griso su mayor remordimiento como presidente del Gobierno Ecoteuve.es 17/12/2020 - 14:48 4 Comentarios

El líder socialista fue entrevistado por la periodista en 'Espejo Público'

Susanna Griso ha recibido este jueves la visita de José Luis Rodríguez Zapatero. El político ha acudido al plató de Espejo Público para ser entrevistado por la periodista y repasar junto a ella algunos de los temas más importantes de la actualidad política y social de España.

Charlando sobre la crisis del coronavirus, el expresidente del Gobierno ha defendido la gestión que ha realizado el ejecutivo liderado por Pedro sánchez. "España ahora está mejor que otros países como Italia, Alemania o Reino Unido", ha recordado el socialista. "Ya dije que había que esperar al final para evaluar el desempeño de cada país. Los datos son cambiantes y quién nos iba a decir que Alemania ahora estaría así. En todos los países se hace una cogobernanza y acuerdos entre unas regiones u otras porque las circunstancias son cambiantes", ha explicado.

De la misma manera, Griso ha preguntado a Zapatero por la decisión de Juan Carlos I de no volver a España por Navidad. "Es comprensible. "El emérito tendría que dar explicaciones porque una gran mayoría de españoles está deseando ser comprensivo y mantener su apoyo. Necesitamos una explicación donde todos pongamos de nuestra parte y que ayude a la monarquía y al rey Felipe VI", ha defendido antes de mostrarse partidario de regular la monarquía.

"Cuando las cosas están reguladas tienen menos riesgos y menos problemas. Allí donde hay más lagunas existen más riesgos de cometer errores", argumentó reivindicando que se debe modificar, por ejemplo, la inviolabilidad de la corona. No obstante, Zapatero ha destacado que eso "no es lo más importante.

Zapatero, arrepentido de no abolir la prostitución: "Me ha quedado mala sensación"

Antes de terminar la entrevista, Griso lanzó una pregunta a Zapatero de parte de un espectador del programa. "¿Se arrepiente de alguna decisión que tomó siendo presidente del Gobierno? Si es así ¿Qué cambiaría?", dijo el ciudadano en una cuestión comprometida que el expresidente no evitó responder.

"Más que arrepentirme de alguna decisión, que por supuesto podría repasar, lo he dicho en muchas ocasiones. Me he quedado con la mala sensación de no haber podido avanzar hacia la abolición de la prostitución. Que creo que será una de las cosas que pasará a la historia como otras, donde habrá generaciones, en el futuro, que se pregunten ¿cómo se pudo tolerar? ¿Cómo se pudo consentir?", planteó el exmandatario.

"Yo creo que esto llegará y este Gobierno, que tiene compromisos en ese sentido, me gustaría que avanzara", ha deseado. "Esa es una de las lagunas que tengo en mi tarea como presidente del Gobierno", ha reconocido.