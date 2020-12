Bronca a gritos entre Ana Rosa y Lequio por la supuesta "corrupción" de Juan Carlos I: "Tranquilidad, ¿eh?" Ecoteuve.es 17/12/2020 - 13:25 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco se enfrenta con el tertuliano por el emérito

El italiano defiende que el rey no ha perjudicado a la Hacienda pública española

Quintana condena los negocios ocultos del exmonarca durante su reinado

El Programa de Ana Rosa ha vivido un momento de gran tensión en la mañana de este jueves a causa de las polémicas en las que se ha visto salpicado Juan Carlos I en los últimos meses. Ana Rosa Quintana se ha enfrentado en una gran bronca a Alessandro Lequio después de que el italiano defendiera que lo del mérito "no es corrupción".

Todo se desencadenó después de que la presentadora sacara a debate el perfil bajo con el que se muestra Felipe VI ante la prensa. "Es que a su padre le están tratando como un ladrón y no está metido en ninguna causa de corrupción y, mucho menos, ha metido la mano en el cajón. ¡Hay que decirlo! Todo apunta a que este señor ha hecho sus negocios por ahí, pero no se le ha señalado la más mínima actuación que haya ocasionado un daño económico a los intereses de España", empezó defendiendo el tertuliano, que se encontró con la respuesta unánime de todos sus compañeros.

"¿Cómo que no? Alessandro...", empezó replicando Ana Rosa, que se llegó a llevar las manos a la cabeza por lo que estaba defendiendo el colaborador. "Perdona, ha hecho una paralela con un dinero que no se sabe de dónde viene. Yo lo desconozco...", argumentó la periodista mientras Lequio insistía que Juan Carlos I "hizo muchas cosas buenas por España".

"El rey ha sido un rey maravilloso hasta que llega un momento, que no sabemos poner la fecha. En Suiza se le está investigando, ha hecho una paralela con un dinero que nadie ha explicado de dónde procede, tiene dos investigaciones... Es verdad que no está reclamado por la justicia, pero es que ¡hasta su hijo le retiró la asignación! Perdonadme pero...", dijo ojiplática Quintana.

Lequio aseguró entonces que a Felipe VI "no le quedaba otra" y que todo lo que ha salido "se conocía desde hace décadas". "Eran rumores, solo rumores", apuntó Ana Rosa. "Yo lo que quiero decir es que nadie se hacía eco y ahora se hacen eco porque conviene. Le viene bien a un Gobierno que tiene problemas más gordos que los de un rey que ya no es rey", afirmó Alessandro, que se encontró de nuevo la rápida respuesta de Quintana.

"¡No señor! Es que no tienes razón. En primer lugar, el rey debe explicar de dónde vienen esas cuentas. Segundo, todo se desencadena desde el accidente de Botswana, de que el rey tiene una amante que vive a cinco minutos de su casa, que la señora con la que ha tenido relación durante muchos años y con la que se quería casar dice que el rey tiene X millones fuera y que a ella le ha regalado 65.... ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¡Alguien lo tendrá que explicar! Yo no digo que sea legal o que no lo sea, sencillamente creo que se desconoce. Esto ha hecho que Felipe, para blindar la institución tenga que apartarse de su padre. Ya está, esa es la historia", argumentó enfadada la presentadora.

Lequio pierde los papeles y se enfrenta a Ana Rosa: "¡Revisad vuestras conciencias!"

Fue entonces cuando Lequio comenzó a elevar al tono después de asegurar que cobrar comisiones ilegales "no es corrupción". "¡Los tienes enormes!", le gritó Marisa Martín Blázquez. "¿Perdona? ¿Perdona? Esas comisiones es dinero que le ha quitado a los españoles", le reprochó Quintana antes de que el italiano empezara a perder los papeles. "¿Cobrar comisiones ilegales no es corrupción?", preguntó sorprendido Joaquín Prat. "Daño económico a los intereses de España no ha hecho", insistió el colaborador.

"Tienes que revisar tu ética, Alessandro", le pidió la presentadora. "¡No, vosotros tenéis que revisar vuestras conciencias!", respondió Lequio antes de liarse a gritos con sus compañeros. "Tranqulidad, ¿eh? Tranqulidad, ¿eh?", le pedía la presentadora mientras al italiano, muy rojo, empezaban a salirse los ojos de sus órbitas. "Para un poco, eh", le pedían. Finalmente, los presentadores cogieron las riendas del programa, zanjando la bronca por lo sano. "Nos vamos a publicidad. Traedme dos tilas para Alessandro, por favor", pidió Joaquín Prat con humor.