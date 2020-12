Jorge Javier 'atiza' sin piedad a Antonio David Flores: "Te estás destapando como un gran manipulador" Ecoteuve.es 17/12/2020 - 12:23 0 Comentarios

El colaborador se enzarza con el presentador de 'Sálvame' por su traición a Canales

Sálvame está viviendo un nuevo terremoto entre sus colaboradores. Esta semana, el programa sacó a la luz la traición de Antonio David Flores a Canales Rivera. El exmarido de Rocío Carrasco filtró al programa la supuesta infidelidad del torero a su pareja. El diestro lo negó y Kopérnica, la nueva máquina de la verdad de Telecinco, le dio la razón.

Este miércoles, Antonio David Flores regresó al plató de Telecinco para hacer frente al conflicto. Allí, se encontró con las duras críticas de sus compañeros y de Jorge Javier Vázquez, que dijo al exguardia civil todo lo que pensaba de él. "Te estás destapando como un gran manipulador, te presentas como una víctima cuando lo es una persona con la que tenías una relación de cercanía y cariño", le reprochó el presentador.

Lea también: Canales Rivera, hundido por la traición de Antonio David, estalla contra la dirección de 'Sálvame': "¡Esto es una tocadura de pelotas!"

Y mientras que Canales se sintió traicionado por Antonio David, este sorprendió a todos asegurando que no se sentía culpable, ya que no son amigos. Y es que la cosa no se quedó en una simple filtración. Antonio David propuso representar a la chica que iba a acusar a Canales de haber sido infiel a su mujer, por lo que cobraría un porcentaje del caché de lo que ella ganase.

Antonio David, contra las cuerdas en Sálvame por su traición a Canales Rivera

Antonio David Flores negó que eso fuera cierto y Jorge Javier no le creyó, respondiéndole que, con su actitud, todo el mundo estaba descubriendo un lado oscuro suyo que nadie conocía. Las palabras del catalán enervaron al tertuliano: "No te rías, al final se mezcla al personaje con el profesional, la información que traigo es como colaborador", se defendió.

Lea también: El 'epic fail' de Pipi Estrada en 'El chiringuito' con su mascarilla "homologada": "Te la han colado"

"¿Cómo te hubiera sentado a ti?", le preguntó Jorge Javier a Flores, que lamentaba la dura actitud que tanto él como la dirección del programa estaban teniendo con él. "No me dejas terminar de explicarte nada", lamentó el colaborador, que se ha sentido a su vez expuesto por el programa, al dejarle como un chivato delante de la audiencia.