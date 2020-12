"Te tengo que pedir perdón": Pablo Motos, obligado a disculparse con Pablo López en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 17/12/2020 - 11:44 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 se disculpó con el cantante por incumplir su palabra

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Pablo López. El cantante acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo disco, que lleva por título Unikornio. Once millones de versos después de ti. Durante la entrevista, el presentador sorprendió a los espectadores de Antena 3 anunciando que tenía algo muy importante que decir a su invitado.

Fue entonces cuando Pablo Motos se disculpó públicamente con Pablo López por no haber cumplido con su palabra. Según explicó el valenciano, el artista le invitó a participar en su nuevo disco: "Te tengo que pedir perdón públicamente. Me llamaste y me dijiste: 'Quiero que metas una guitarra y tal'. Y yo te dije: 'Claro que sí'. Y luego, unos días por otros...", empezó recordando Motos.

Lea también: Pablo Motos defiende la vacuna contra el coronavirus: "Es segura, me lo ha dicho mi experto y yo le creo"

Imagina tú en el disco y yo, cuando te vi tocar, pensé, joder sería bonito... Me hubiera encantado que hubieras tocado y me dejaste tirado con quedada incluida y todo", le ha reprochado el coach de La Voz. "En fin, un viernes que no olvidaré nunca", bromeó el malagueño. "Te lo compensaré, te lo compensaré", le prometió el presentador. "Sí, hay una canción que se llamaen el disco y yo, cuando te vi tocar, pensé, joder sería bonito... Me hubiera encantado que hubieras tocado y me dejaste tirado con quedada incluida y todo", le ha reprochado el coach de. "En fin, un viernes que no olvidaré nunca", bromeó el malagueño. "Te lo compensaré, te lo compensaré", le prometió el presentador.

Pablo López desvela que Antonio Orozco 'puso' el título a su nuevo disco Unikornio

Pablo Motos aprovechó al visita de Pablo López para preguntarle por qué su disco se titula así. "Iba en un coche con Antonio Orozco, me sacó un papel y él estaba haciendo una gira, Único, 2ª temporada, y él cantaba El patio en esa gira. Y era mi cumpleaños ese día", ha arrancado rememorando Pablo López.

Lea también: La pregunta de Motos a Inma Cuesta sobre su escena de sexo en 'El desorden que dejas': "Fue muy delicado"

"Me sacó un papel y me dijo con cierto desaire: 'Mira, este es tu regalo de cumpleaños, he cantado 112 veces El patio", siguió contando antes de desvelar que las canciones tienen una especie de 'matrícula' y que hay casi 20 millones de canciones registradas en España.

"Yo que soy observador me di cuenta de que entre Devuélveme la vida, que fue muy importante para mí, y El patio, que estaban juntas en la hoja de declaración de su concierto, había casi exactamente once millones de canciones. Por eso es Once millones de versos después de ti'", ha explicado poco antes de estrenar en directo su nuevo sencillo La niña de la linterna.