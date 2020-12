"Borraría la Navidad": las dos durísimas medidas de los expertos de Iker Jiménez para evitar la tercera ola Ecoteuve.es 11:53 - 17/12/2020 0 Comentarios

César Carballo y Tomás Camacho defienden el confinamiento y los test caseros

Horizonte: Informe Covid analizó la última hora sobre la situación epidemiológica en España. Los expertos de Iker Jiménez fueron claros al poner sobre la mesa las medidas que evitarían un severo recrudecimiento de la pandemia provocando una temida tercera ola a la vuelta de Navidad.

La situación en nuestro país no es nada buena y menos aun lo es en el resto de Europa. Alemania, por ejemplo, anunció su cierre total para las Fiestas, una decisión muy aplaudida por César Carballo: "Es la medida de un líder. El líder le da al país lo que necesita, no lo que quiere oír. Aquí están diciendo lo que queremos oír. En enero puede ser el horror".

"Todos sabemos lo que hay que hacer para frenarlo, y la estrategia europea ha fracasado", dijo el médico de Urgencias del Ramón y Cajal. Según él, y visto que ya no se confía en "la responsabilidad individual", Carballo aboga "firmemente" por los test caseros para evitar un confinamiento. Las máquinas expendedoras de test y de tiras de saliva podrían llegar a Europa en los próximos meses.

Los expertos de Iker Jiménez apuestan por los test caseros

"Lo único que podemos hacer es o confinarnos, o apoyar el uso masivo de los autotest o los test caseros del coronavirus, para que haya una detección rápida, que podamos repetir en casa cada poco tiempo", aseguró el televisivo sanitario.

"El Gobierno podría hacer test masivos cada 5 días, aunque eso le cueste 1.500 o 2000 millones de euros, puede parecer mucho pero no llega al 1% de lo que gastaremos si dejamos que las cosas sigan su curso", terminó. Por su parte, Tomás Camacho fue tajante: "Estos días tiene que haber un confinamiento (...) Si pudiera borrar la Navidad del calendario la borraría".

Iker Jiménez cerró el programa de la siguiente forma: "Siento ser tan crudo, porque luego me llaman aguafiestas y agorero, pero esta es la información que dicen los expertos y que no tienen ningún otro interés que ayudar. Seguimos en el mismo laberinto, no salimos, si no hablamos así de claro a la cámara".