"¡Investigar a los comunistas!": la respuesta de un hombre al ser preguntado por el programa de Cintora sobre el emérito

'Las cosas claras' sale a la calle para recoger la opinión de la gente sobre Juan Carlos I

Las cosas claras, el programa de Jesús Cintora, continúa exprimiendo al máximo la polémica en torno el rey emérito en Televisión Española. Este miércoles, el espacio ha querido saber la opinión de los ciudadanos al respecto al saberse que no se investigará a Juan Carlos I en el Congreso.

"Es bueno salir a la calle y preguntar a la ciudadanía", ha dicho el presentador antes de dar paso a la pieza. "¿Hay que investigar al rey emérito? ¿Debe investigarse también en el Congreso? ¿Debe aplicarse también la doctrina Botín y se libraría de lo de las tarjetas opacas?".

El hachazo de un hombre al ser preguntado por el rey emérito en 'Las cosas claras'

Sin embargo, uno de los entrevistados ha sido rotundo al responder a Fede, el reportero del programa. "No", respondía un hombre que paseaba por Madrid, que añadía lo siguiente: "Porque son los comunistas. Hay que investigar primero a ellos".

Instantes después, una pareja aseguraba que había que investigar a "otros muchos" antes que al emérito porque "hay muchos chorizos, dentro del Congreso además". Otro hombre ponía la puntilla al decir lo siguiente: "A mí eso me la suda, no me interesa".

