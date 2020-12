La profunda indignación de Iker Jiménez por lo que ha visto en plena calle: "No hay nada que hacer" Ecoteuve.es 16/12/2020 - 19:44 0 Comentarios

El periodista, "impactado" al ver los restaurantes llenos de gente sin mascarilla

Iker Jiménez sigue analizando la pandemia de coronavirus en Horizonte: Informe Covid en Telecinco. El presentador ha compartido este miércoles un desalentador mensaje con todos sus fieles seguidores, al ver cómo la gente desoye los consejos de las autoridades sanitarias.

"Me he quedado impactado al ver restaurantes llenos en interior y sin mascarilla. Me pregunto qué piensan esas personas. Me parece inconcebible", dice para rematar muy apenado: "No hay nada que hacer".

Lo cierto que este mensaje de Iker Jiménez coincide con el anuncio del Gobierno de que mantiene el Plan de Navidad, pero que ahora deja en manos de las comunidades autónomas poner limitaciones más estrictas después de que la situación epidemiológica vuelve a empeorarse.

Este miércoles, el periodista y su equipo de colaboradores hablarán sobre los diferentes tipos de test y el nivel de efectividad que tienen cada uno. También darán la última hora sobre las vacunas.

Por último, Iker Jiménez ha avisado en sus redes sociales de la información que dará Tomás Camacho: "Me llamó más preocupado que nunca: 'Iker, déjame decir algo muy importante. Porque esto se va a poner feo y el público debe saber varias cosas".

Acabo de llevar a mi perro al veterinario. Me he quedado impactado al ver restaurantes llenos en interior y sin mascarilla. Me pregunto qué piensan esas personas. Me parece inconcebible.

No hay nada que hacer. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 16, 2020