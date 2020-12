"¡Esto se acabó!": el monumental cabreo de Revilla con Risto Mejide que casi acaba en espantada Ecoteuve.es 16/12/2020 - 19:19 0 Comentarios

El presidente de Cantabria se enfrenta al presentador de 'Todo es mentira'

Risto Mejide ha conectado este miércoles en directo con Miguel Ángel Revilla en Todo es mentira para hablar de las nuevas medidas que ha adoptado la comunidad de Cantabria para frenar la pandemia del coronavirus durante las Navidades. El político protagonizó un momento de gran tensión, enfadado con el presentador después de varias preguntas relacionadas con el cierre de los bares.

Durante la entrevista, el dirigente cántabro quiso dejar claro que el "abrir o cerrar", tanto los bares, como las ciudades, "no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria". Acto seguido, negó que él estuviera involucrado en la decisión del cierre del interior de la hostelería durante las Navidades.

"Es un error. ¡Que yo no cierro nada! Que no tengo esa competencia, a ver si nos enteramos. Yo no puedo cerrar nada, no está mi firma en ningún cierre. El cierre de los establecimientos lo hace Sanidad", aseguraba a gritos Revilla mientras Risto Mejide le llevaba la contraria. "Usted ha prorrogado el cierre de la hostelería", insistió el presentador, provocando que el cabreo del entrevistado fuera en aumento.

Revilla amenaza con cortar su entrevista con Risto Mejide: "¡Esto se acabó!"

Después de un largo enfrentamiento entre Risto Mejide y Revilla sobre las responsabilidades que tienen los presidentes autonómicos, algunos colaboradores del programa salieron a dar la razón a Risto Mejide. "Siendo periodista, no puedo aceptar que este señor diga estas cosas y yo no le pueda responder. Usted tiene firmado en el boletín de su comunidad la novena modificación por la cual su gobierno, su consejero de sanidad, decide cómo y cuándo se abren los establecimientos, parques públicos y demás", aseguró Antonio Naranjo.

"¡Que no! ¡Que no! ¡Esto se acabó! Risto o me dejas acabar o cortamos esto", advirtió Miguel Ángel Revilla, muy enfadado. "No es cierto, yo no estoy en los consejos interterritoriales de Sanidad. El consejero de Sanidad sí, es el que hace la resolución según el informe del comité que está designado para determinar cuándo se tiene que abrir o cerrar una cosa en Sanidad. Punto. No quiero hablar más de este asunto, no está la firma mía y no puede estarla", insistió mientras los colaboradores de Risto seguían sin estar convencidos de su argumento.