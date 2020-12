"Es un impresentable": Ana Rosa revienta contra Efrén Reyero por "utilizar" a Isa Pantoja Ecoteuve.es 16/12/2020 - 15:02 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco critica con dureza al concursante de 'La Casa Fuerte'

El Programa de Ana Rosa recogió este miércoles las imágenes del debate de La Casa Fuerte en las que se esclareció un poco más lo que ocurrió realmente entre Efrén Reyero e Isa Pantoja. El primero asegura que se dieron un beso en una discoteca y la hija de la tonadillera aseguró que no lo recordaba, aunque no negó que pudiera ser cierto.

"En primer lugar quiero pedirte perdón porque no estoy orgulloso de lo que voy a hacer. Cuando salí de la casa, aquí se había montado una monumental con respecto a la noche que salimos de fiesta y yo he contado lo que tú y yo sabemos, que te acompañé al baño porque no te podías bajar la cremallera y que me diste un beso", soltó Efrén ante la cara de circunstancias de Isa Pantoja.

"No puedo decir que mientes. No es que diga que haya pasado, que yo creo que no, pero no puedo decirlo porque no me acuerdo. De todas formas, todo esto me lo podías haber dicho aquí dentro porque hemos hablado de ese tema, de esa fiesta y lo podíamos haber aclarado aquí", le reprochó Isa, sorprendida por que salga a la luz ahora un hecho anecdótico que sucedió hace casi dos años.

Ana Rosa atiza a Efrén Reyero por su actitud con Isa Pantoja en 'La Casa Fuerte'

Ana Rosa Quintana, tras ver la actitud del ex de Marta López ante las cámaras, no ha podido evitar explotar en directo. "¡Este chico es un impresentable!", dijo con desprecio la presentadora de Telecinco. "No se puede tener la cara más dura. Empieza pidiendo disculpas y luego suelta eso", atizó en una idea que apoyaba su compañero Joaquín Prat.

"Él la ha utilizado. Esto perfila qué tipo de persona es Efrén, una persona que por tener una trama tira por tierra cualquier cosa. Se aprovecha de un besito inocente, porque él reconoce que se fue a casa y no pasó nada, para hacer una pelota enorme para tener algo que contar en un reality", criticó Antonio Rossi.

"Lo peor es que la persona a la que supuestamente le has dado un beso no se acuerde de ti, secuelas no ha dejado mucho...", se mofó entre risas Quintana, que aseguró que le parece "muy feo que use a Isa para tener audiencia".