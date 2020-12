Paz Padilla abronca a Anabel Pantoja en 'Sálvame' tras su polémico vídeo bebiendo alcohol: "Vas muy 'cargá" Ecoteuve.es 16/12/2020 - 14:52 0 Comentarios

La presentadora fue durísima con la colaboradora, a quien pidió "responsabilidad"

El último vídeo de Anabel Pantoja en redes sociales enfadó mucho a Paz Padilla y al resto de los colaboradores de Sálvame. La sobrina de la tonadillera la volvió a liar con otro vídeo en el que se la puede ver cantando, de forma muy alegre, mientras se bebe una copa.

Las imágenes corrieron por las redes sociales y Anabel se llevó numerosas críticas por el ejemplo que estaba dando. Aun así, ella se justificó: "Me he quedado sorprendida porque la gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo".

"Me creo que estoy en mi casa, que estoy cantando una sevillana que me chifla y que he bebiendo un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?", aseguró la colaboradora, protagonista las últimas semanas en el programa de Telecinco por la polémica de su tía con la herencia de Cantora.

Así las cosas, Paz Padilla no se cortó a la hora de echar una regañina a Anabel: "¿Hay algo de lo que tú no eres consciente Anabel. Como diría Chiquito de la Calzada: es que vas muy cargada. ¿No te das cuenta de que vas muy cargá? Eres tú la que sube los vídeos y tienes una responsabilidad".

La bronca de Paz Padilla a Anabel Pantoja por su vídeo bebiendo alcohol

"Veo muy fuerte que justifiques una actitud y un estado como de lo más normal. Lo veo fuerte porque eres una persona pública", añadió la presentadora a lo que Anabel volvió a defenderse diciendo que este vídeo no tenía nada que ver con el que protagonizó hace unos meses: "No vi nada malo en subirlo".

"Nada malo, ese es el problema", espetó Paz mientras Anabel insistió: "Yo soy igual con misterio [alcohol] y sin misterio. Todo el día cantando y bailando". Mucho más seria, Padilla quiso mandar un mensaje a la audiencia para que esto no se tome a broma.

"Hay ciertas imágenes que no se deben mostrar. En las redes hay gente con 13,14, 15 años y tenemos que protegerlos. Y no se puede hacer apología de muchas cosas", aseguró mirando a cámara.

Paz concluyó así su alegato: "Vuelvo a decir a los influencers y a la gente que tiene muchos seguidores, como en este caso Anabel, que tenemos que ser conscientes de que no podemos tomar las cosas como normales. Para pasártelo bien no hace falta consumir alcohol".