Bertín Osborne, víctima colateral de la fachada con el cartel de Joan Laporta: "Igual le prende fuego"

El presentador de Mediaset desvela que está colocado en el edificio de su padre

Joan Laporta dio este martes todo un golpe de efecto en su carrera hacia la presidencia del F.C. Barcelona. El empresario, que fue mandatario del club blaugrana durante la época más gloriosa de su historia, es uno de los candidatos a las elecciones que se celebrarán el próximo mes de enero en el Camp Nou.

El catalán causó un gran impacto al colocar un cartel gigante con su cara en toda la fachada de un edificio de Madrid que se encuentra a escasos metros del Santiago Bernabéu, estadio del eterno rival del Barça. "Ganas de volver a veros", reza el letrero, que lanza un guiño a la afición culé con toda una declaración de intenciones hacia el Real Madrid.

Lo que nadie sabía es que esta magistral maniobra de marketing iba a tener una 'víctima colateral'. A lo largo de la tarde, un audio de Bertín Osborne se convirtió en viral. En él, el presentador de Mi casa es la tuya contaba entre risas que la pancarta está colocada en el edificio en el que vive su padre, fiel seguidor del club merengue al igual que él.

Por la noche, el jerezano entró en directo en El Transistor de Onda Cero para dar más datos sobre esta divertida anécdota. "No sabes qué despelote. Yo tengo muchos amigos en Cataluña y uno de ellos es Enric Masip, que fue capitán del Barça de balonmano. Pues hoy me manda una foto con Laporta, posando delante del cartel y me pone: En el Bernabeu. Me dice Enric: 'Al cachondo este [Laporta] se le ha ocurrido poner el cartel aquí y hemos venido a hacernos una foto'. Pues me quedo mirando y me doy cuenta de que es la casa de mi padre", empezó relatando el cantante entre risas.

La perla de Bertín Osborne: "Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol"

"Mi padre es socio del Madrid, madridista que te mueres. Le mandé un mensaje a Laporta con un ataque de risa y me dijo que como estaban haciendo obras en la fachada, lo había consultado con los vecinos y las dos terceras partes de los propietarios estaban de acuerdo. Le digo: 'Pues mi padre seguro es de la tercera que no", siguió explicando antes de contar que llamó a su padre para ver qué había pasado y este no se había enterado de la colocación del cartel.

"Yo no he visto nada, a mí nadie me ha preguntado nada. Y yo: '¡Qué tienes a Laporta en la fachada de casa!' Y me dice: 'Hijo, llámale y dile que cómo me ha hecho esto'. ¡Qué risa! Me dijo que como era amigo mío, que le dijera que se buscara otra casa", contó a carcajadas el andaluz, que informó en directo de que el cartel se va a quedar ahí porque "la obra va para largo". Bertín Osborne aseguró que Florentino "se lo va a tomar bien", ya que "tiene mucho amor" y es "muy amigo de Laporta", "se llevan fenomenal". "Tú padre mañana le echa un misto", bromeó José Ramón de la Morena.

"Si ves que igual le han metido un cerillo [prenderle fuego] y ves que Laporta sale volando por encima de la Castellana, ha sido mi padre", vaciló el jerezano, al que el locutor preguntó por una valoración sobre la situación actual del fútbol. "El fútbol de ahora es un petardo, con la posesión... Me aburro que me mata", confesó antes de soltar una perla que sorprendió a los oyentes de la emisora de Atresmedia. "Guardiola ha hecho mucho daño al fútbol, porque él lo hizo muy bien con los jugadores que tenía, pero ahora todos quieren jugar igual", soltó Osborne antes de que De la Morena despidiera la entrevista.