El 'epic fail' de Pipi Estrada en 'El chiringuito' con su mascarilla "homologada": "Te la han colado" Ecoteuve.es 16/12/2020 - 13:41 0 Comentarios

El colaborador acudió con una transparente, que no pasó la prueba del agua

Pipi Estrada protagonizó un desternillante momento en El chiringuito este martes por la mascarilla que llevaba y que, como era de esperar, llamó la atención a todos, incluido a Josep Pedrerol: "¿Es trasparente casi...". "Sí, es una mascarilla para hacer deporte, parece un sujetador", respondió él.

"Es completamente segura", dijo después insistiendo que era perfecta para la práctica deportiva. "No sé si pone que es FPP2, pero te digo una cosa: está homologada por Sanidad y todo". Así las cosas, y ante las risas de todos sus compañeros, Pedrerol propuso hacer la prueba del agua para comprobar su efectividad: "Si el agua cae...".

Para desgracia de Pipi, la mascarilla filtró todo el agua que le echó Edu Aguirre y, efectivamente, cayó como si se tratara de una catarata. "Seguramente te la han colado", sentenció Pedrerol mientras se sucedían las bromas: "Si Sanidad ha homologado eso vamos muy mal".

Pipi Estrada la lía en 'El chiringuito' con su mascarilla: no pasa la prueba del agua

El presentador pidió entonces a producción que le trajera una mascarilla "de las de verdad". "Pipi, esta mascarilla no. No pone 'CE', la Comunidad Europea no la tiene homologada...", dijo Pedrerol a lo que Pipi intentó defenderse: "Donde viene la mascarilla viene todo homologado. El próximo día la traigo".

Con la FPP2 en la mano, El chiringuito volvió a hacer el experimento. En este caso, la mascarilla no filtró ni una gota de agua. "Esta es la buena", remataron ante los aplausos de todos. "Es una buena prueba en casa para ver si filtra o no. Si veis que el agua cae como unas inundaciones...", concluyó Pedrerol. "Increíble, Pipi". [Puede ver el momento aquí, a partir del 2.08.17]