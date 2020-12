Canales Rivera, hundido por la traición de Antonio David, estalla contra la dirección de 'Sálvame': "¡Esto es una tocadura de pelotas!" Ecoteuve.es 16/12/2020 - 13:16 2 Comentarios

El primo de Kiko Rivera se derrumba en Telecinco, acusado de infidelidad

Poco a poco, sin hacer mucho ruido, José Antonio Canales se ha convertido en colaborador oficial de Sálvame. El torero parece haberse incorporado a la plantilla de tertulianos del programa de Telecinco después de haber sido uno de los protagonistas de Cantora, herencia envenenada, el especial de Mediaset en el que Kiko Rivera despellejó públicamente a Isabel Pantoja.

Tal es la implicación de Canales en el programa que enseguida aceptó ser concursante de Quiero dinero, el invento de Telecinco para intentar pelear contra Pasapalabra, imbatible en Antena 3 en la lucha por las audiencias. En este concurso, los colaboradores pueden ganar grandes sumas de dinero a cambio de retos o enfrentándose a preguntas de lo más comprometidas.

Este martes, Paz Padilla anunció la nueva pregunta que debía responder el diestro. "¿Ha traicionado Canales Rivera a un familiar? ¿Ha sido infiel a su pareja? ¿Ha cometido un delito? ¿Es un moroso?", planteó la presentadora antes de que José Antonio estallara contra la dirección de Sálvame ante tan graves acusaciones.

"Me parece una tocadura de pelotas esto, os lo digo. Está bien lo de las preguntitas y está todo muy bien, pero que me tengáis que poner ahí de moroso, embustero, delitos... me parece por vuestra parte de no tener mucho conocimiento sobre las personas. Es un despropósito absoluto", dijo enfadado, que obligó a la presentadora a matizar la quiniela que había comenzado dando.

Canales Rivera, acusado de ser infiel a su pareja: la gran traición de Antonio David Flores

"Me está diciendo el director que no es que te hayan puesto de eso, que la información que traen es sobre una de estas cuestiones", explicó Padilla mientras Canales insistía en sus críticas a Sálvame. "Yo lo interpreto como vosotros, pero este bendito programa lo ven cinco millones de personas por la tarde. Y yo me paseo, voy a correr, me voy con mi pareja, salgo a comer y cenar con mi madre, tengo dos mil problemas como los tenemos todos... pero eso no lo interpretan las personas que ven el programa así, cojones", dijo muy enfadado.

"Para la gente que está en casa, no decimos que Canales sea todo esto, por favor. La información va relacionada con algo de esto", volvía a explicar la presentadora minutos antes de que estallara la bomba que terminó de hundir al colaborador. Casi al término del programa Paz lanzó a Canales Rivera una pregunta por una información proporcionada por Antonio David Flores.

"¿Hace tres semanas tuviste relaciones sexuales en Madrid con una mujer que no es tu novia?", le planteó la presentadora ante lo que todos consideraban una traición del que consideraba su amigo. Canales lo negó todo y la máquina aseguró que decía la verdad. Al conocer el resultado y recibir el apoyo de sus compañeros, el torero se derrumbó ante las cámaras de Telecinco.